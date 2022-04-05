Поголили, роздягали догола та катували: звільнені з полону військові-українки розповіли про звірства росіян

Жінок утримували у СІЗО російського Брянська.

Російські окупанти, які вчинили справжній геноцид над українцями на Київщині, знущалися й над полоненими українськими військовослужбовцями, зокрема жінками. Їм обрізали волосся, роздягали перед чоловіками та весь час допитували.

Про жахливі порушення росіянами Женевської конвенції повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

За її словами, з російського полону визволили 86 жінок-військовослужбовців.

Перевірені новини про війну і не тільки шукайте у нашому Telegram

Росіяни піддавали українок катуванню та погрозам — їх роздягали догола в присутності чоловіків, змушували присідати, обрізали волосся та постійно проводили допити, намагаючись зламати морально. Декого з військовослужбовців змушували зніматися у пропагандистських сюжетах.

"Такі дії з боку РФ є порушенням статті 13 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, в якій наголошується на гуманному поводженні з військовополоненими. Вони завжди повинні бути захищеними, зокрема від актів насилля чи залякування, а також від образ та цікавості публіки", — заявила Денісова і закликала ООН розслідувати ці порушення.

Самі ж жінки розповіли ще більше подробиць про знущання. Зокрема, що росіяни "окупанти сатаніли від української мови", а за два матраци на сімох осіб змушували на камеру говорити, що російські військові ставляться до них добре. Згущанням наших військовослужбовиць піддавали ще й за те, що мовчали у відповідь на викрики "Слава росії". Але їх це не зламало.

Українських військовослужбовиць вдалося повернути з російського полону

Раніше "Телеграф" повідомляв, росіяни, які потрапили в полон, переходять воювати за Україну. А битися спершу хочуть з Рамзаном Кадировим.