Геноцид у Бучі: чи створять в Україні свій "загін відплати" і як нам допоможе досвід Ізраїлю

Хто і як допоможе Україні у покаранні військових злочинців із рф

Після звільнення міста Буча на захід від Києва стало відомо про ставлення російських окупантів до мирних жителів України. Окупанти не тільки влаштували масові грабежі та мародерства, а й просто вбивали та катували мирних жителів.

Все це спричинило максимально жорстке обурення українців. У соцмережах навіть заговорили про створення якогось спецпідрозділу, яке навіть після війни займалося пошуком і покаранням осіб, які вчинили ці військові злочини незалежно від місця їх проживання.

У цьому плані багато хто закликав використати досвід Ізраїля.

"Телеграф" вирішив розібратися, яку модель можуть запозичити українські спецслужби в Ізраїлю у боротьбі з військовими злочинцями, дістати яких офіційно неможливо.

Легіон смерті Ізраїлю: перший досвід

Безперечно, найвідомішою країною, яка не соромиться проводити свої силові операції проти ворогів держави, сьогодні є Ізраїль. Досвід таких операцій налічує понад 60 років.

Вперше про готовність та можливість проводити силові спецоперації проти ворогів Ізраїлю за його межами, світ дізнався у 1960 році, коли у столиці Аргентини Буенос-Айресі було викрадено екс-офіцера СС Адольфа Ейхмана. У роки Другої світової війни Ейман очолював "єврейський відділ", який відповідав за геноцид проти єврейського народу і виявився особисто причетним до загибелі кількох мільйонів євреїв.

Адольф Ейхман

Ейхмана викрали агенти Моссада в травні 1960 року і доставили до Ізраїлю, що офіційно було визнано прем’єр-міністром. Після суду в ніч проти 1 червня 1962 року Ейхмана повісили.

"Гнів Божий" по-ізраїльськи

Втім, операцію викрадення Ейхмана все ж таки не можна назвати саме роботою "легіону смерті" з ліквідації ворогів держави, під цей опис куди більше підходить так звана операція "Гнів Божий", яка стартувала після 1972 року.

Події, що послідували за цим, розтягнулися на 20 років, стали найочевиднішим свідченням існування в Ізраїлю професійних ліквідаторів і найвідомішою подібною спецоперацією.

У ході теракту 5-6 вересня 1972 року члени палестинської терористичної організації "Чорний вересень" убили 11 ізраїльських спортсменів під час Олімпіади в німецькому Мюнхені. Хоча трьох з 8 терористів було спіймано, через місяць їх відпустили в обмін на захоплених пасажирів авіарейсу компанії "Люфтганза".

Ізраїльське суспільство тоді також голосно (як зараз українське) вимагало відплати для терористів. За даними ЗМІ, тоді було створено "Комітет-Х" на чолі з прем’єр-міністром Ізраїлю Голдою Меїр та міністром оборони Моше Даяном, а "Моссад" сформував спецгрупу "Божий Гнів".

Першого із передбачуваних організаторів теракту вбили вже 16 жовтня 1972 року, а до червня 1973 року 13 людей зі списку на ліквідацію вже були мертві. Остання ліквідація в рамках цієї операції відплати була здійснена в 1992 році — тоді вбили главу розвідки Організації визволення Палестини Атефа Бсейсо.

Правда, не всі передбачувані цілі операції були в результаті ліквідовані. Сама операція оцінюється дуже неоднозначно, деякі з цілей, як заявляється, були ліквідовані "помилково".

Відплата за Бучу: хто може завдати удару

Але хто може стати членом того самого "легіону відплати" по-українскі? Відповідь на це можуть дати дві спецоперації того ж таки "Моссада".

Перша з них, "Весна молодості", відбулася в ніч із 9 на 10 квітня 1973 року. Тоді сили спецпідрозділів армії Ізраїлю "Сайєрет Маткаль", "Шайетет 13", бригад "Цанханім" і "Нахаль", що висадилися в Бейруті, завдали удару по штаб-квартирі "Руху за національне визволення Палестини" і "Народного фронту визволення Палестини". У ході спецоперації, за даними Ізраїлю, було вбито понад 20 терористів, у тому числі 3 високопоставлені члени зазначених організацій.

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Тобто для проведення своїх акцій Ізраїль при необхідності залучає підрозділи спецназу, що підпорядковуються армії Ізраїлю, хоча і має спецпідрозділ, відомий як "Кідон" (Спис).

Операція "Моссада" з ліквідації лідера військового крила "ХАМАС" Махмуда аль-Мабхуха 19 січня 2010 року в місті Дубаї (ОАЕ) оцінюється як дуже неоднозначна.

З одного боку, мета була ліквідована – чоловік був паралізований за допомогою ліків та електрошокерів, а потім задушений подушкою прямо у своєму готельному номері.

З іншого боку, під час розслідування поліція ОАЕ вийшла на слід групи ліквідаторів і встановила не менше 11 агентів "Моссаду", які так чи інакше брали участь у цій операції.

При цьому під час ліквідації було використано паспорти Великобританії, Ірландії, Франції, Німеччини та Австралії, що ускладнило дипломатичні відносини Ізраїлю з цими країнами.

Втім, висновки з цієї операції "Моссад" схоже зробив, в усякому разі при ліквідації іранського фізика-ядерника Мохсена Фахрізаде 28 листопада 2020 року, головну роль відіграв дистанційно керований кулемет в авто, що вибухнув після стрілянини.

Водночас, поки що джерела у силових відомствах кажуть, що можливість створення подібного легіону якщо й буде розглянута, то лише після закінчення війни. Наразі всі зусилля, у тому числі підрозділів ССО, кинуті на боротьбу на лінії фронту. У найближчі кілька тижнів очікується справжня м’ясорубка на донбаському напрямку зі спробою захоплення великих міст Маріуполь, Слов’янськ, Сєвєродонецьк, Краматорськ та інших.

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Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський уже назвав військовим злочином те, що трапився в Бучі, з боку РФ. https://telegraf.com.ua/politika/2022-04-03/5701354-na-zverstva-rossiyan-v-ukraine-otreagiroval-izrail