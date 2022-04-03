Укр

На зверства россиян в Украине отреагировал Израиль

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Оккупанты убили сотни украинцев Новость обновлена 03 апреля 2022, 13:44
Оккупанты убили сотни украинцев

Израиль назвал зверства россиян военными преступлениями.

Посол Израиля в Украине Михаил Бродский признал, что россияне совершали военные преступления в городах Киевской области. Он шокирован и считает, расправа над мирными жителями является военным преступлением.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Я глубоко шокирован фотографиями из Бучи. Убийство мирных жителей является военным преступлением и не может быть оправдано", – сообщил он.

Надежный источник новостей о войне

Напомним, на этой неделе Вооруженные силы Украины вернули контроль над Киевской областью. В сети появились многочисленные фотодоказательства расправы оккупантов над мирными жителями в Буче, Ирпене, Гостомеле и других селах Киевской области.

В Буче на некоторых улицах города были обнаружены убитые мирные жители, которым перед смертью связали руки и ноги, а затем бросили просто посреди дороги.

Кроме того, согласно заявлениям мера Бучи Анатолия Федорука, в городе были найдены братские могилы, в которых обнаружены тела по меньшей мере 280 человек.

В Великобритании заявили, что ошеломлены зверствами российских оккупантов и сделают все чтобы привлечь виновных к ответственности.

Украинцы же хотят, чтобы в стране было создано отечественное подобие израильского "Моссада", которое будет отвечать за возмездие всем российским военным преступникам, которые были в Украине.

Теги:
#Киевская область #Россия #Буча
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