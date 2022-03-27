В Ізраїлі терористи посеред вулиці розстріляли людей: багато загиблих та постраждалих (відео)

Стрілків ліквідували співробітники поліції.

В Ізраїлі в неділю, 27 березня, два терористи відкрили стрілянину по мирних жителях. За попередніми даними, постраждали шестеро людей, а ще двоє загинули.

Як передає радіостанція "Галей Цахал", інцидент стався близько 21:00 на вулиці Герберта Самуеля в місті Хадера.

Відомо, що двоє чоловіків на вулиці відкрили вогонь у бік громадян, результатом чого стало поранення восьми людей. За повідомленнями очевидців, поліціянти, які перебували в сусідньому ресторані, відкрили вогонь у відповідь і ліквідували терористів.

Місцева служба швидкої допомоги повідомила, що дві особи з-поміж постраждалих загинули на місці, а ще шістьох доправили до лікарні Хадери й надають їм усю необхідну допомогу.

Двоє поранених перебувають у важкому, але стабільному стані, один отримав поранення середнього ступеня тяжкості, троє поранено легко.

Сили безпеки вважають, що теракт вчинили ізраїльські араби. Проте офіційних даних про їх особи чи громадянство поки що немає.

Тим часом Telegram-канал Mash опублікував відео з місця події та уточнив, що під час теракту постраждали 5 людей, серед яких 2 співробітники поліції. Про жертв канал не повідомляє.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під час мітингів за Україну в тимчасово окупованих Херсоні та Каховці російські загарбники розігнали людей пострілами та димовими шашками.