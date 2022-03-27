В Израиле террористы посреди улицы расстреляли людей: много погибших и пострадавших (видео)

Стрелков ликвидировали сотрудники полиции.

В Израиле в воскресенье, 27 марта, два террориста открыли стрельбу по мирным жителям. По предварительным данным, пострадали шесть человек, а еще двое погибли.

Как передает радиостанция "Галей Цахал", инцидент произошел около 21:00 на улице Герберта Самуэляв в городе Хадера.

Известно, что двое мужчин на улице открыли огонь в сторону граждан, результатом чего стало ранение восьми человек. По сообщениям очевидцев, полицейские, находившиеся в соседнем ресторане, открыли ответный огонь и ликвидировали террористов.

Местная служба скорой помощи сообщила, что два человека из числа пострадавших погибли на месте, а еще шестерых доставили в больницу Хадеры и оказывают им всю необходимую помощь.

Двое раненых находятся в тяжелом, но стабильном состоянии, один получил ранения средней степени тяжести, трое ранены легко.

Силы безопасности полагают, что теракт совершили израильские арабы. Однако официальных данных об их личностях или гражданстве пока нет.

Тем временем Telegram-канал Mash опубликовал видео с места происшествия и уточнил, что во время теракта пострадали 5 человек, среди которых 2 сотрудника полиции. О жертвах канал не сообщает.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во время митингов за Украину во временно оккупированных Херсоне и Каховке российские захватчики разогнали людей выстрелами и дымовыми шашками.