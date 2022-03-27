В оккупированных городах идут проукраинские митинги, людей разгоняют: видео

Одна из дымовых шашек попала женщине в ногу.

На 32-й день российско-украинской войны жители оккупированных россиянами городов продолжают массово выходить на патриотические митинги. В частности, протесты в поддержку Украины прошли в Херсоне и Каховке, однако рашисты открыли огонь по ним и забросали дымовыми шашками.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил местный журналист Константин Рыженко.

Свежие факты и аналитика – правдиво о войне с россией

Митинг в поддержку Украины собрал несколько сотен участников, вышедших на улицы Херсона с флагами. Люди скандировали лозунги "Независимая Украина!", "Слава нации — Смерть врагам!", когда в городе раздались взрывы. Российские оккупанты бросили в толпу дымовыми шашками.

Как сообщил журналист, одна из них попала женщине в ногу, а еще несколько кусков застряли в пенопластовом утеплителе стены кинотеатра "Украина".

Захватчикам удалось разогнать митингующих. При этом, по словам местного журналиста, никого не стали задерживать.

"Работали по митингу чисто на расстоянии с подствольниками шашками со слезоточивым газом", — добавил Константин Рыженко.

Параллельно с Херсоном митинг прошел в Каховке, которую также временно заняли российские оккупанты. Люди вышли с украинскими флагами, прошли шествием по центру города и митинговали на центральной площади.

Напомним, что днем ранее митинг против российских захватчиков состоялся в Киевской области, в городе Славутич. Местные жители вышли на митинг в поддержку Украины — они развернули полотно государственного флага и скандировали "Слава Украине! Героям слава".

Также мы писали о митингах в Бердянске и Херсоне, где горожане вышли на улицы с многочисленными флагами Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во время протестов против российской оккупации в Херсоне 13 марта рашисты открыли стрельбу.