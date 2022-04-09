Збільшують чергу до пекла: українські військові показали ефектну підбірку відео знищення техніки окупантів

Українці продовжують ліквідовувати техніку ворожої армії за всіма напрямками

Бійці Збройних Сил України, які вже другий місяць невпинно стоять на захисті Батьківщини від російських загарбників, не полишають гарного настрою та впевненості у перемозі над країною-агресором. Окрім того, що українські захисники систематично діляться своїми трофеями та здобутками у боях з росіянами, вони ще й намагаються підняти настрій українцям, монтуючи жартівливі та оптимістичні відео.

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Так, в офіційному "Телеграм-каналі" Збройних сил України у суботу, 9 квітня, оприлюднили відео, яке вдалося змонтувати одному з бійців 112 Бригади територіальної оборони міста Києва. Чоловіку вдалося зібрати найяскравіші моменти знищення бойової техніки російських нацистів, та накласти на запис пісеньку своєї маленької донечки — "Вбий окупанта".

Відео знищення техніки окупантів

Раніше "Телеграф" повідомляв, що напередодні українські військові з лав Збройних сил України відзвітували про нову "вершину" щодо втрат серед російської армії.

Також варто нагадати, що вперше за всю війну в Україні, керівництво росії визнало, що їхня армія зазнає значних втрат під час так званої "спецоперації" на українських землях.