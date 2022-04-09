Евакуація з Донбасу триває: з яких станцій можна виїхати на евакуаційному поїзді

Громадян закликають їхати з міст, де ситуація з обстрілами може погіршитися.

Після ракетного удару росіян по вокзалу у Краматорську, де загинули 50 мирних жителів, евакуацію залізницею з цього міста призупинили. Однак, поїзди не припинять евакуювати людей з Донеччини та Луганщини в інших містах.

Як повідомила Укрзалізниця, евакуаційні поїзди забиратимуть людей зі Слов'янська, Покровська, а також зі станції Новозолотарівка (Луганська область).

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Повний розклад поїздів національний перевізник обіцяє опублікували окремо на власних сторінках у соціальних мережах.

Після трагедії у Краматорську зазначили, що на вокзалах будуть додатково посилені заходи з недопущення скупчень людей. Оскільки обстріли стають дедалі інтенсивнішими, Донецька та Луганська військово-цивільні адміністрації повідомили, що спрямовують максимум зусиль на евакуацію громадян, передусім дітей, жінок, літніх людей, осіб з інвалідністю.

Евакуаційні коридори на 9 квітня

У суботу, 9 квітня, українська влада організувала 10 гуманітарних коридорів, які дозволять евакуюватися мешканцям Маріуполя, Бердянська, Мелітополя, Енергодара, Сєвєродонецька, Лисичанська, Попасної, Гірського і Рубіжного. Про це повідомила міністр реінтеграції Ірина Верещук.

Донецька область

Шляхом Маріуполь — Запоріжжя можна буде виїхати лише на власному транспорті.

Запорізька область

З області можна буде виїхати як на власному транспорті, так і на евакуаційних автобусах за такими маршрутами:

Бердянськ — Запоріжжя.

Токмак — Запоріжжя (місце зборів: вул. Шевченка, 5).

Енергодар — Запоріжжя (місце збору автомобілів оголосить місцева влада).

Мелітополь — Запоріжжя (у разі повернення окупантами захоплених автобусів місце збору людей — пожежна частина №10).

Луганська область

Сєвєродонецьк — Бахмут (місце зборів: проспект Хіміків, 28).

Лисичанськ — Бахмут (місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324).

Попасна — Бахмут (місце зборів: вул. Первомайська, 42).

село Гірське — Бахмут (місце зборів: вул. Гагаріна, 13).

Рубіжне — Бахмут.

Нагадаємо, що українська влада на фоні посилення обстрілів українських міст просить громадян евакуюватися з Донецької та Луганської областей. Не виключено, що ситуація у регіонах може погіршуватися, тому громадян просять знайти безпечніше місце. З таким же зверненням виступив мер Дніпра Борис Філатов.