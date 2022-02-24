Тривожна валізка: що обов’язково в неї покласти (інфографіка)

Дізнайтеся, як швидко зібрати функціональну тривожну валізку

У четвер, 24 лютого, війська Путіна зайшли в Україну і розпочали обстріл багатьох міст. Жителів Луганщини вже закликали залишити регіон. Зрозуміло, що українці зараз хочуть підготуватися до введення військ на свої території та зібрати всі необхідні речі для того, щоб можна було швидко евакуюватися в безпечне місце. Розповідаємо, що обов’язково має входити у вашу тривожну валізку.

Як правильно зібрати тривожну валізку, розповіли у Національній поліції.

Тривожна валізка: що в неї має входити

З чого має складатися тривожна валізка

Отже, згідно з рекомендаціями, найкраще зробити вашою тривожною валізкою вологостійкий рюкзак об’ємом 20-25 літрів .

. Далі обов’язково зберіть документи (паспорт, посвідчення водія) і гроші. Бажано, щоб більша частина була у готівці, банківські картки теж беріть.

(паспорт, посвідчення водія) і гроші. Бажано, щоб більша частина була у готівці, банківські картки теж беріть. Пристрої зв’язку . Мобільні телефони, зарядні пристрої.

. Мобільні телефони, зарядні пристрої. Продуктовий набір, вода . Беріть із собою галети, консерви – все, що довго зберігається.

. Беріть із собою галети, консерви – все, що довго зберігається. Аптечка . Візьміть бинти, пластир, йод, жарознижувальні.

. Візьміть бинти, пластир, йод, жарознижувальні. Одяг . Беріть лише найнеобхідніше: білизна, теплі речі.

. Беріть лише найнеобхідніше: білизна, теплі речі. Посуд . Ложки, миски, казанок.

. Ложки, миски, казанок. Набір для виживання. Ліхтарик, сигнальні пристрої.

Як повідомляв "Телеграф", наступ на Україну розпочався 24 лютого з боку Росії та Білорусії. На цей момент по всій території України запроваджено воєнний стан.

Очевидці з багатьох українських міст, зокрема Києва, Одеси та Харкова, повідомляють про вибухи та публікують відеозаписи у соціальних мережах.