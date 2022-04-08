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Окупанти вдарили ракетами по Одещині: українці готують їм потужну відповідь

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Валерія Куценко Валерія Куценко
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Сергій Братчук закликає одеситів не впадати в паніку Новина оновлена 08 квітня 2022, 07:59
Сергій Братчук закликає одеситів не впадати в паніку

Минулої ночі на Одещині могли чути вибухи

У ніч на п’ятницю, 8 квітня, російські окупанти завдали ракетного удару по Одеській області, — українці у відповідь пообіцяли збити всі їхні військові літаки на Придністров’я.

Про це у своєму ранковому зверненні розповів керівник обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Зазначається, що галас навколо вибухів та обстрілів здійнявся близько 23:00 7 квітня, — ясна річ, одразу про це сильно поширюватися не стали, як і публікувати фото та відео в соціальних мережах.

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Проте оперативне командування "Південь" одразу підтвердило для місцевого видання "Думська", що відбувся ракетний обстріл.

Вранці Братчук також підтвердив, що ракетний обстріл на території області таки був, зараз інформація уточнюється, після чого буде повідомлено офіційно.

"Ви хвилювалися про ворожі літаки, що летять на тимчасово окуповану територію Молдови, в Тираспіль. Вони щось там бігають, імітують, вкидають інформацію. Але є позитивна інформація від наших Збройних сил. Кожна падлюка, яка спробує пролетіти повз нас на аеродром до Тирасполя — буде одразу збита", – пообіцяв він.

Що зараз відбувається в Одесі?

Російські військові зацікавлені в нападі на Одесу, оскільки через неї можна з'єднати по суші тимчасово окуповані території України з Придністров’ям, однак з початку війни так і не досягли помітних успіхів та застрягли на етапі спроб просування під Миколаєвом.

Карта бойових дій Одеса 08.04.2022
Карта бойових дій Одеса 08.04.2022

Як повідомляв "Телеграф", раніше окупанти завдали удару по нафтобазі під Дніпром.

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