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Зеленський зізнався, що став іншою людиною: "Це на користь країні"

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Як виглядав Зеленський до війни та на її 41-й день Новина оновлена 09 квітня 2022, 14:49
Як виглядав Зеленський до війни та на її 41-й день

За словами глави держави, йому важко згадати, коли востаннє він нормально спав

Президент України Володимир Зеленський прокоментував сильні зміни у своїй зовнішності за весь час російсько-української війни.

У відвертому інтерв’ю для Bild глава української держави дав коментар щодо вірусного колажу, де на одному фото він зображений за день до повномасштабного вторгнення рф 23 лютого, а на другому – у Бучі на 41-й день війни 4 квітня.

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"Це дві різні людини. Це (зміна Зеленського, – ред.) йде на користь нашій країні. Але я не впевнений… Я повернуся до цієї людини (як до війни, – ред.)", – запевнив президент.

Як виглядав Зеленський до війни та на її 41-й день
Як виглядав Зеленський до війни та на її 41-й день

Крім того, на запитання журналіста Пола Ронцхаймера про те, що бачить український президент, коли заплющує очі вночі, Зеленський відповів: "Я нічого не бачу. Спати дуже важко. Не можу згадати, коли востаннє нормально спав".

Раніше Володимир Зеленський заявив, що вважає кривавого диктатора володимира путіна одним з тих, хто несе відповідальність за військові злочини, скоєні армією рф в Україні.

Зазначимо, що подібні висловлювання президента можуть вплинути на попереднє рішення кремля щодо відносної згоди на двосторонній саміт Зеленського і путіна. Це не буде прецедентом, адже раніше в МЗС рф були незадоволені заявами українських перемовників щодо відмови обговорювати окремі списки вимог росії на переговорах.

Теги:
#Україна #Війна #Володимир Зеленський
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