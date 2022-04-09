Зеленський зізнався, що став іншою людиною: "Це на користь країні"

За словами глави держави, йому важко згадати, коли востаннє він нормально спав

Президент України Володимир Зеленський прокоментував сильні зміни у своїй зовнішності за весь час російсько-української війни.

У відвертому інтерв’ю для Bild глава української держави дав коментар щодо вірусного колажу, де на одному фото він зображений за день до повномасштабного вторгнення рф 23 лютого, а на другому – у Бучі на 41-й день війни 4 квітня.

Чому росії не виграти війну проти України?

"Це дві різні людини. Це (зміна Зеленського, – ред.) йде на користь нашій країні. Але я не впевнений… Я повернуся до цієї людини (як до війни, – ред.)", – запевнив президент.

Як виглядав Зеленський до війни та на її 41-й день

Крім того, на запитання журналіста Пола Ронцхаймера про те, що бачить український президент, коли заплющує очі вночі, Зеленський відповів: "Я нічого не бачу. Спати дуже важко. Не можу згадати, коли востаннє нормально спав".

Раніше Володимир Зеленський заявив, що вважає кривавого диктатора володимира путіна одним з тих, хто несе відповідальність за військові злочини, скоєні армією рф в Україні.

Зазначимо, що подібні висловлювання президента можуть вплинути на попереднє рішення кремля щодо відносної згоди на двосторонній саміт Зеленського і путіна. Це не буде прецедентом, адже раніше в МЗС рф були незадоволені заявами українських перемовників щодо відмови обговорювати окремі списки вимог росії на переговорах.