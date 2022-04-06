Міф про "один народ" валиться на наших очах, на нас, на жаль, чекають ще більші звірства росіян — психолог

Росіяни озлоблені катастрофою міфу про "братні народи" і це викликає їхню лють по відношенню до українців

Стаття "Що росія має зробити з Україною", яка вийшла на офіційному державному пропагандистському ресурсі рф "РІА Новості", стала фактично визнанням у тому, що росіяни готові знищити українців як націю. У цій статті буквально по пунктам розписано план геноциду українців. Головні тези зібрали для вас тут.

Психолог, волонтер Валентин Кім спеціально для "Телеграфа" прокоментував зміну парадигми російської пропаганди, яка ще недавно говорила про "єдиний народ".

Доведеться зіткнутися з ще більшими звірствами з боку росіян

"Ми бачимо досить серйозний злом в ідеології російських ЗМІ. Раніше превалювала ідея "одного народу". Її висловлював путін, багато хто інший, вона була на прапорах пропагандистів. Активно мусувалося, що росіяни та українці – один народ. Під це йшло обґрунтування гіпотетичного об’єднання. Це була така собі робоча ідеологія. Чіткий інструмент, який допомагав досягати інформаційних, пропагандистських, ідеологічних цілей", – пояснює Валентин Кім.

Зараз же, наголошує він, ми стаємо свідками того, як руйнується ця ідеологія. Як до росіян приходить нарешті розуміння того, що росіяни та українці – це не один народ.

"І найперша реакція, яка з цього приводу проявляється у росіян, — це агресія. Агресія у відповідь на те, що обрушився їхній міф, обрушилася ідея, обрушилася картина світу. У їхньому розумінні світ виявився більш агресивним, підступним, "не російським". Звідси – відкриті заклики до знищення українців. Заклики, які – не порожній звук, як показали наслідки російської окупації в Київській області", – зазначає психолог.

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Валентин Кім упевнений, що весь пропагандистський апарат росії працюватиме саме в ракурсі таких меседжів.

"І найсумніше, що це знаходитиме гарячу підтримку у російської аудиторії. Ображенї тим, що зруйнована її ілюзорна картина світу. Її уявлення про нього. А зараз громадяни країни-агресора раняться осколками цього дзеркала, що лопнуло. Зазнають гніву, агресії з цього приводу. І нам, гадаю, доведеться зіткнутися з ще більшими звірствами з боку росіян", – каже психолог.

Необхідно готуватися до затяжної війни

На думку Валентина Кіма, українцям у цій ситуації потрібно об’єднуватись, посилювати армію, бути готовими до будь-яких підлостей з боку агресора, який остаточно скинув маску.

"А ще нам слід перестати витрачати сили на спроби переконання росіян. Це – неефективно, – упевнений психолог. – Важливо зрозуміти, що переконати росіянина може лише росіянин, що росія – це імперія, яка поширюється вшир, але завжди дивиться тільки всередину. Як соціальна структура — росія не здатна усвідомити чужі наративи, чужі смисли. Вона може усвідомити появу якихось нових смислів тільки у відповідь на свої власні відчуття. І ось зараз буде ранитися, їй буде боляче, вона проявлятиме агресію. А потім відчує втому. Ось тоді росіяни почнуть прислухатися до своїх відчуттів. У практичному сенсі – почнуть сумніватися: чи правильною дорогою йдемо, чи все правильно? Вже зараз проростають такі сумніви. Але поки що це рідкісні квіточки".

Щоб відбулися докорінні зміни у структурі російського суспільства, йому має стати набагато болючіше, вважає Валентин Кім. А це станеться лише тоді, коли лусне російська економіка. Яка поки що досить життєздатна.

"Тому особисто нам необхідно готуватися до затяжної війни, затяжного конфлікту. Краще ми обдуримося в цій підготовці — і росія розвалиться набагато швидше як імперія, ніж ми обдуримося у своєму оптимізмі. Цей невиправданий оптимізм і так коштує нам дуже дорого", — резюмує експерт.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що експрезидент росії, заступник голови Ради безпеки росії Дмитро Медведєв публічно заявив про заперечення "глибинного українства".

Крім того, у путіна цинічно назвали "фейком" звірства, які влаштували у Бучі, Ірпені.