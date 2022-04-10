Повторный штурм Киева: будут ли россияне вновь наступать на столицу Украины

Российские войска не пойдут на Киев еще раз, но пока возвращаться в город рано

Оккупанты скорее всего больше не будут предпринимать повторных попыток штурмовать Киев, однако полностью исключать такую вероятность пока нельзя.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, передает Defense News.

Он отметил, что российский кровавый диктатор владимир путин рассчитывал на быстрый захват украинской столицы, но ошибся в своих расчетах.

"Я думаю, что путин, вероятно, отказался от своих усилий по захвату столицы", — отметил Остин, но добавил, что россия теперь будет концентрировать усилия на захвате и удержании восточных и южных областей Украины.

Такого же мнения придерживается и советник главы Офиса президента Алексей Арестович, который заявил, что россияне способны на любую глупость. Потому он оставил вероятность в 1%, что оккупанты вновь попытаются штурмовать Киев после того, как оставили свои позиции.

Он назвал "большой тупостью" возможную затею россиян оставить свои позиции после поражения и вновь попытаться их занять. По его словам, проще было бы их удерживать.

Вместе с тем премьер Британии Борис Джонсон во время брифинга в Киеве выразил мнение, что вывод российских войск из Киевской области это временное явление.

Стоит отметить, что хоть оккупанты и оставили Киевщину, но местные власти пока возвращаться в столицу и область не рекомендуют.

В КГГА говорят, что угроза ракетных ударов все еще существует, а горожане чуть ли не ежедневно слышат звуки сирен. Кроме того, в Киеве продолжаются поиски диверсионных групп противника, а в области ведутся работы по разминированию территорий.