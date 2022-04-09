Украине - оружие, россии - санкции: о чем говорили Зеленский и Джонсон в Киеве

Лидеры двух стран дали совместный брифинг по итогам встречи

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Великобритании Борис Джонсон провели совместный брифинг по итогу их встречи в Киеве, во время которого стороны сделали ряд заявлений.

Кадры брифинга обнародованы на официальной странице президента в Фейсбук.

Во время своего выступления Зеленский призвал остальные страны Европы брать пример с Великобритании в вопросах поддержки Украины, а также полностью заблокировать экспорт энергоносителей из россии и дать нашей стране больше оружия.

Вместе с тем он отметил, что во время встречи с Джонсоном они обсуждали и вопросы мирных переговоров с россией, а также механизма гарантий безопасности для Украины.

"Мы рассчитываем, что Лондон в этом процессе будет играть ключевую роль", — сказал Зеленский.

В свою очередь, Джонсон отметил, что россияне намеревались захватить Киев за считанные часы, но сильно ошиблись в расчетах. Однако он подчеркнул, что отвод российских войск от украинской столицы это временное явление.

По его словам, Британия будет и в дальнейшем усиливать санкционное давление на россию, а новые ограничения будут вводиться каждую неделю. Это касается и энергетического сектора страны-агрессора.

Также Джонсон сообщил, что его страна обеспечит Украину передовыми технологиями, чтобы гарантировать то, что подобное вторжение более никогда не повторится.

Как сообщалось ранее, накануне Джонсон заявлял, что Британия готовит новый пакет помощи украинским защитникам, который будет включать в себя зенитные комплексы Starstreak, высокоточные боеприпасы и другое снаряжение.