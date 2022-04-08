Можно ли возвращаться в Киев: в чем опасность

В Киевской области продолжаются работы по разминированию

Жителей города Киева систематически призывают пока не возвращаться в собственные дома из соображений безопасности, ведь в городе остается большая угроза ракетных ударов со стороны российской армии.

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Указанную информацию сообщили в пресс-центре Киевской военной администрации (КВА) и призвали горожан и в дальнейшем соблюдать условия военного времени.

"Друзья! Военная администрация напоминает, что возвращаться в Киев до сих пор опасно! Все еще есть угроза ракетных ударов. Берегите себя ", — заявили в ведомстве.

Кроме того, к киевлянам систематически обращается и городской голова столицы Виталий Кличко, призывающий людей хотя бы на неделю отсрочить возвращение в Киев.

"Просьба до конца этой недели отсрочить возвращение (в Киев — Ред.). Обращаюсь к каждому. Понимаю, что все устали, хотят вернуться домой, но исключительно в целях безопасности за каждого из вас, такое обращение к вам. Прислушайтесь к рекомендациям", – сказал мэр.

Указанную информацию в эфире "24 канала" подтвердил и член правления ОО "Офис окружающей среды", участник киевской терробороны Егор Фирсов.

По его словам, ситуация в Киеве более проста, чем в области, однако возвращаться в город он жителям не советует. По его мнению, киевлянам нужно подождать хотя бы неделю-две.

Что касается таких городов, как Буча и Ирпень, то ждать возвращения лучше дольше.

"В настоящее время там продолжает быть опасность, несмотря на то, что военных действий нет", — сообщил Фирсов.

Кроме того, он добавил, что в населенных пунктах много неразорванных снарядов и мин, над которыми продолжают работать терробороновцы совместно с саперами.

Кроме всего вышеизложенного, стоит отметить, что еще одним из главных фактов, свидетельствующих о том, что киевлянам возвращаться домой рано, есть новые заявления о вероятности повторного наступления оккупантов на столицу. В частности, вероятность еще одной попытки "взять Киев" подтверждают и заявления высокопоставленных иностранных чиновников. Так, несколькими днями ранее один из представителей США сообщил, что долгосрочные цели кровавого лидера россии владимира путина пока непонятны, однако американские и европейские официальные лица считают, что повторное вторжение в Киевскую область все еще возможно.

Ранее "Телеграф" сообщал, что вопреки предварительным заявлениям представителей Вооруженных Сил Украины американские разведчики уверены, что российская армия больше не будет предпринимать попытки атаковать Киев.