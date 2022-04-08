Второе наступление врага на Киев: Арестович оценил угрозу

Захват Киева российскими захватчиками практически нереально.

Вооруженных силах Украины не исключают, что российская армия после ее вытеснения из Киевской области может снова начать наступление на Киев.

Хотя попытка взять Киев во второй раз – это тот безумный план, который невозможно выполнить.

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Об этом сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Украина 24".

"Это практически нереально. Надо быть полным идиотом с военной точки зрения, даже больше, чем россияне. И на этот раз будет труднее, потому что мы уже более готовы к этому. Это практически невозможно… Ну, давайте оставим 1% на то, что они попробуют, но это просто, чтобы не говорить 100%, не гневить судьбу", — подчеркнул он.

На вопрос можно сейчас возвращаться в Киев, не опасно ли это из-за продолжающихся ракетных ударов.

Советник главы ОП ответил, что вражеская ракета может прилететь в любое место Украины.

"Жителям столицы сейчас не очень угрожает опасность – не больше, чем в Виннице или Ивано-Франковске", – отметил советник главы ОП.

Отметим, как сообщили в Генштабе ВСУ, враг изменил свое направление, и в ближайшее время будет пытаться взять под контроль Донецкую и Луганскую области, после чего следует ожидать повторного наступления на столицу.

В Офисе президента отметили, что с 9 направлений на которых наступал противник осталось 2,5: зона ООС, Донецкая и Луганская область, Мариуполь.

"Телеграф" публиковал карты боев в Украине на 8 апреля.