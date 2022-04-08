В Беларуси ищут добровольцев для частной военной компании - Генштаб ВСУ

Оккупанты продолжают наносить ракетные и авиационные удары с территории Беларуси.

Вооруженные силы русской федерации 43-день продолжают вооруженную агрессию против Украины. Продолжается подготовка врага к наступлению на востоке Украины.

Об сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 8 апреля на странице в Facebook.

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Вооруженные силы Беларуси проводят мероприятия оперативной и боевой подготовки на полигонах по всей стране. На территории Беларуси осуществляется отбор так называемых добровольцев из числа белорусов для комплектования новых подразделений частной военной компании. Информация уточняется.

Кроме того, остается вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины.

Напомним, в Офисе президента отметили, что с 9 направлений на которых наступал противник осталось 2,5: зона ООС, Донецкая и Луганская область, Мариуполь.

Также в Минобороны сообщили, что россия так и не добились превосходства в воздушном пространстве, из-за чего стягивают дополнительные силы авиации.

"Телеграф" публиковал карты боев в Украине на 8 апреля.