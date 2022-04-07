Укр

С 9 направлений, на которых наступали оккупанты, осталось 2,5 - Арестович

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Украина победит Новость обновлена 07 апреля 2022, 12:09
Украина победит

В ОП считают, что армия россии не сможет окружить украинские войска на Донбассе в зоне ООС.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил актуальную информацию на линии фронта и рассказал о направлениях, где идут тяжелые бои.

Об этом он говорил на брифинге в четверг, 7 апреля.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Арестович отметил, что с 9 направлений на которых наступал противник осталось 2,5: зона ООС, Донецкая и Луганская область, Мариуполь.

Попытка российских войск окружить силы операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе окажется напрасной. В этом районе складывается неблагоприятная ситуация для противника. Противник боится применять боевую авиацию на территории Украины кроме как в зоне ООС.

"Противник развивает наступление от Изюма на юг в направлении Краматорска и Славянска и пытается атаковать по линии Угледар — Марьинка. Это попытка окружить наши войска, но я думают, что попытка окажется напрасной, слишком неблагоприятная обстановка там для противника, хотя легко не будет", — отметил он.

По словам Арестовича, враг также возобновил наступление на Мариуполь, но украинские войска держатся в сложных условиях. Правительство предоставляет им помощь, которую может.

Он сообщил, что также идут бои на юго-западе Луганской области: возле Рубежного, Попасной, Северодонецка.

"Это районы, где наши войска держат оборону, ходят в контратаки, останавливают врага в очень сложной обстановке", – сказал Арестович.

Отметим, что противник продолжает нести потери. По состоянию на 7 апреля россия потеряла 18,9 тысяч человек.

Кроме того, в Минобороны Украины отметили, что россия так и не добились превосходства в воздушном пространстве, из-за чего стягивают дополнительные силы авиации.

Теги:
#Россия #Алексей Арестович #ВСУ
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