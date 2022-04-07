Оккупанты не добились полного господства в воздухе: что они готовят сейчас

Авиация стягивается со всей россии

Российские военнослужащие на второй месяц боевых действий в Украине так и не добились превосходства в воздушном пространстве, из-за чего стягивают дополнительные силы авиации.

Об этом рассказали источники "Телеграфа" в Министерстве обороны Украины.

Уничтожение украинских зенитных ракетных комплексов, истребительной и бомбардировочной авиации, — остается приоритетным заданием российских оккупантов, хотя до сих пор в этом заметных успехов добиться не получилось.

В попытке изменить ситуацию россияне пробуют перегруппировать свои силы и перебрасывают на украинское направление авиацию из других округов, увеличив ее численность до 550 боевых самолетов и 500 вертолетов.

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С той же целью рф активно использует с территории Беларуси, Крыма и ростовской области самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У, — те занимаются наводкой вражеских истребителей.

Другие виды авиации же продолжают наносить ракетные удары из воздушного пространства россии и Беларуси, не заходя в зону досягаемости украинских систем противовоздушной обороны.

Стоит заметить, что несмотря ни на что украинцы эффективно отбивают нападки рф с воздуха, — на 7 апреля уничтожено уже 150 самолетов, 135 вертолетов и 111 крупных беспилотников.

Как сообщал "Телеграф", украинский защитники бьют российские вертолеты даже противотанковыми ракетами.