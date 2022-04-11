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Не только Днепр: офицер НАТО назвал еще одну возможную цель путинской армии в Украине

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Дым после российских обстрелов
Дым после российских обстрелов

Враг может нацелиться на крупный город на юге

Пока россия стягивает новые силы на востоке, украинские и зарубежные специалисты пытаются понять, куда точно направят свой российские войска. Выдвигались предположения про Харьков, Днепр.

Еще одну версию, какой город может стать целью захватнических войск россии предложил капитан 1 ранга в отставке ВМС США Гарри Табах. Как вероятную цель удара он предположил еще и Одессу.

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Американский военный, как и его коллеги в Украине и за океаном увидели признаки того, что россия может планировать поделить нашу страну ударив по Одессе и Днепру. Он также подчеркнул, что время сейчас важный фактор, россии не хватает его чтобы полноценно перегруппироваться, а для Украины — это жизни граждан. Табах сказал, что россия ведет войну непредсказуемо и не логично, убивает ради убийства и ожидать можно всего.

Напомним, это не первое предупреждение о риске для города Днепр, до этого про возможность нападения рф говорил бывший главнокомандующий НАТО. Высказался и городской голова Борис Филатов с рекомендацией женщинам, детям и пожилым людям выехать на случай ухудшения ситуации.

Как ранее писал "Телеграф", в Днепре в последние дни увеличилось количество тревог и обстрелов. В одном из них были ранены сотрудники ГСЧС.

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#Одесса #Россия #Днепр #Нападение
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