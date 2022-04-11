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Оккупанты готовят новые провокации: Генштаб назвал "горячие" точки фронта

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Выжившие после оккупации среди изуродованной техники рф Новость обновлена 11 апреля 2022, 07:21
Выжившие после оккупации среди изуродованной техники рф

Ситуация на фронте – места противостояния российским захватчикам на востоке и юге

Украина продолжает обороняться от российской агрессии, но враг готовится к очередному наступлению и провокациям, в том числе и на территории других государств.

О риске возобновления атак рф на Слобожанском направлении сообщает украинский Генштаб. Отмечается, что в ближайшие дни может начаться наступление, ведь российско-оккупационные войска продолжают собирать группировку в этом направлении.

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Также в Генштабе сообщили о риске провокаций в оккупированном россией Приднестровье, на территории Молдовы, чтобы обвинить в этом Украину. Враг может продолжить атаковать транспортную инфраструктуру Украины, чтобы нарушить логистику и поставки грузов к линии обороны от россии.

Слобожанское направление — артобстрелы районов Харькова продолжаются, город частично блокирован.

Изюмское направление — беспилотники врага пытаются обнаружить позиции украинских военных. Часть росвойск пытались наступать в сторону Долгенького и Дмитровки, но безуспешно.

Южное направление — в Высокополье, Трудолюбовке, Марьянском — артобстрелы со стороны рф по позициям украинских военных.

Донецкое и Луганское направление — враг пытается взять Попасную, Рубежное, Нижнее, Новобахмутовку, а также подчинить себе Мариуполь. Им это не удается. В районе Золотого россияне пытались штурмовать, а в Мариуполе хотят захватить район "Азовстали" и морской порт. Согласно свежим картам военных действий — там сконцентрированы две группы украинских защитников.

Отметим, что рф пытается усилить свои войска отбирая в войска новых солдат из Приморского и Забайкальского края рф. Им не хватает водителей и механиков-водителей.

Ранее "Телеграф" писал про взрывы в Николаеве и Днепре. В последнем пострадали несколько спасателей, среди которых есть девушка.

Теги:
#Украина #Война
Выжившие после оккупации среди изуродованной техники рф
Украина
Оккупанты готовят новые провокации: Генштаб назвал "горячие" точки фронта
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