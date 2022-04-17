Харьков избавился от Жукова: появилось видео сноса и отправки на свалку

Памятник Жукову снесли с помощью самосвала и отвезли на свалку.

В Харькове на проспекте Петра Григоренко 17 апреля демонтировали памятник советскому маршалу Жукову.

Журналист Александр Рудоманов в Facebook опубликовал видео сноса.

"А вот и видео, как демонтировали в Харькове памятник Жукову. Интересно, на этот раз местные власти будут его восстанавливать?", — подписал он публикацию.

Украинские военные и коммунальщики зацепили бюст тросом и с помощью самосвала сдернули его с постамента. После чего погрузили его на грузовик и отвезли на свалку.

Теперь на месте стеле, где был памятник появились надпись "Слава Украине!" и тризуб.

Стела, на которой был памятник Жукову.

Напомним, пресс-служба Харьковского горсовета неоднократно выступала против сноса бюста и декоммунизации проспекта, где находится памятник.

В июне 2019 во время акции протеста бюст все-таки демонтировали, но потом снова вернули на место.

Тогда и.о мэра Харькова, а ныне действующий мэр Игорь Терехов заявил, что в городе не собираются переименовывать проспект Георгию Жукову, а также не планируют сносить памятник в его честь.

Отметим, что сейчас в Украине активно проходит "дерусификация". Во многих украинских городах демонтируют памятники, связанные с СССР и россией. Так, в Тернополе снесли памятник Александру Пушкину, а в Мукачево – советскому танку.