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В Харькове снесли бюст Жукова

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В Харькове снесли бюст Жукова
15:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: mediaport.ua

Новости Украины: В Харькове участники акции протеста против съезда партии "Доверяй делам" снесли скандальный бюст полководцу Георгию Жукову.

В Харькове активисты ряда партий и общественных организаций в воскресенье днем повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова, стоявший неподалеку от Дворца спорта.

Собравшиеся ранее перед Дворцом спорта активисты ряда партий и движений, среди которых "Национальный корпус", Фрайкор, "Правый сектор", "Антикоррупционный блок участников АТО" и т.д. устроили "коридор позора" направляющимся во Дворец спорта на съезд партии "Доверяй делам" (т.н. "партии мэров" с участием городских голов Харькова и Одессы Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова).

Спустя некоторое время часть активистов направилась к стоящему в нескольких сотнях метров от Дворца спорта бюсту Жукова. За ними последовали обеспечивающие правопорядок в районе Дворца спорта правоохранители и попытались воспрепятствовать сносу памятника, однако не преуспели в этом.

 

Активисты хотят пикетировать съезд партии Кернеса и Труханова

На постамент, где ранее стоял бюст, активисты установили государственный флаг Украины.

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Харьков, Памятник, Геннадий Кернес, Георгий Жуков, Бюст Жукову.
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