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Харків позбувся Жукова: з’явилося відео зносу та відправки на звалище

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Знесення пам’ятника Жукову у Харкові Новина оновлена 17 квітня 2022, 13:49
Знесення пам’ятника Жукову у Харкові

Пам’ятник Жукову знесли за допомогою самоскида та відвезли на звалище.

У Харкові на проспекті Петра Григоренка 17 квітня було демонтовано пам’ятник радянському маршалу Жукову.

Журналіст Олександр Рудоманов у Facebook опублікував відео знесення.

"А ось і відео, як демонтували в Харкові пам’ятник Жукову. Цікаво, цього разу місцева влада його відновлюватиме?", — підписав він публікацію.

Українські військові та комунальники зачепили бюст тросом та за допомогою самоскида зірвали його з постаменту. Після чого завантажили його на вантажівку та відвезли на звалище.

Тепер на місці стелі, де був пам’ятник, з’явилися напис "Слава Україні!" та тризуб.

Стела, де був пам’ятник Жукову.
Стела, де був пам’ятник Жукову.

Нагадаємо, прес-служба Харківської міськради неодноразово виступала проти зносу погруддя та декомунізації проспекту, де знаходиться пам’ятник.

У червні 2019 року під час акції протесту бюст таки демонтували, але потім знову повернули на місце.

Тоді в.о мера Харкова, а чинний мер Ігор Терехов заявив, що в місті не збираються перейменовувати проспект Георгію Жукову, а також не планують зносити пам’ятник на його честь.

Зазначимо, що зараз в Україні активно відбувається "дерусифікація". У багатьох українських містах демонтують пам’ятники, пов’язані з СРСР та росією. Так, у Тернополі знесли пам’ятник Олександру Пушкіну, а у Мукачеві – радянському танку.

Теги:
#Харків #Георгій Жуков #Пам'ятник Жукову
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