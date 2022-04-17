Харків позбувся Жукова: з’явилося відео зносу та відправки на звалище

Пам’ятник Жукову знесли за допомогою самоскида та відвезли на звалище.

У Харкові на проспекті Петра Григоренка 17 квітня було демонтовано пам’ятник радянському маршалу Жукову.

Журналіст Олександр Рудоманов у Facebook опублікував відео знесення.

"А ось і відео, як демонтували в Харкові пам’ятник Жукову. Цікаво, цього разу місцева влада його відновлюватиме?", — підписав він публікацію.

Українські військові та комунальники зачепили бюст тросом та за допомогою самоскида зірвали його з постаменту. Після чого завантажили його на вантажівку та відвезли на звалище.

Тепер на місці стелі, де був пам’ятник, з’явилися напис "Слава Україні!" та тризуб.

Стела, де був пам’ятник Жукову.

Нагадаємо, прес-служба Харківської міськради неодноразово виступала проти зносу погруддя та декомунізації проспекту, де знаходиться пам’ятник.

У червні 2019 року під час акції протесту бюст таки демонтували, але потім знову повернули на місце.

Тоді в.о мера Харкова, а чинний мер Ігор Терехов заявив, що в місті не збираються перейменовувати проспект Георгію Жукову, а також не планують зносити пам’ятник на його честь.

Зазначимо, що зараз в Україні активно відбувається "дерусифікація". У багатьох українських містах демонтують пам’ятники, пов’язані з СРСР та росією. Так, у Тернополі знесли пам’ятник Олександру Пушкіну, а у Мукачеві – радянському танку.