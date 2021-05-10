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Судьба памятника Жукову в Харькове: Терехов сделал громкое заявление

Судьба памятника Жукову в Харькове: Терехов сделал громкое заявление
Обновлено 18:01 Сегодня Телеграф

В Харькове не собираются переименовывать проспект Георгию Жукову, а также не планируют сносить памятник в его честь.

Об этом сообщил во время праздничных мероприятий к 9 мая секретарь горсовета Харькова Игорь Терехов.

"Я хочу, чтобы все харьковчане знали, что в Харькове стоял, стоит и будет стоять памятник Георгию Жукову, проспект продолжит носить имя великого маршала победы и харьковчане будут отмечать этот святой праздник именно 9 мая", - отметил Игорь Терехов.

В Одессе на 9 мая случилась потасовка из-за портрета Жукова с георгиевской лентой (видео)

Напомним, 8 мая в Украине отмечается День памяти и примирения, а 9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Как сообщал "Телеграф", ранее общественная организация "Світанок" предложила переименовать 127-ю школу имени Жукова в Харькове, однако такая инициатива пришлась по душе не всем. В частности, на ее защиту стал проректор Харьковского университета питания и торговли Виталий Бахтояров.

Также 2 мая в Одессе задержали мужчину с коммунистической символикой на футболке.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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