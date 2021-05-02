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На годовщину трагедии 2 мая в Одессе не обошлось без задержаний и конфликтов (фото и видео)

На годовщину трагедии 2 мая в Одессе не обошлось без задержаний и конфликтов (фото и видео)
Обновлено 15:17 Сегодня Телеграф Думская

В воскресенье проходят мероприятия по случаю печально известных событий в Одессе 2 мая, когда десятки людей погибли на пожарах и в столкновениях. Эта годовщина не обошлась без нескольких конфликтных ситуаций.

Как пишет местное интернет-издание "Думская", немного за полдень в городе стартовал анонсированный "Нацкорпусом" "Марш защитников Одессы". Вместе с тем, по ходу движения колонны на Дерибасовской произошла конфликтная ситуация: "Сидящий в кафе мужчина что-то сказал участникам шествия, и едва не вспыхнула драка, но правоохранители ее предотвратили".

Одесса_марш_инцидент

В остальном мероприятие завершилось без каких-либо иных происшествий: участники марша дошли до парка Шевченко, где состоялся митинг. В настоящее время акция уже завершилась.

По данным полиции, в марше и митинге приняло участие примерно 1200 человек.

Вместе с тем, в Одессе зафиксированы и другие незначительные инциденты. Так, полицейские задержали на ул. Колонтаевской горожанина, который использовал запрещенную в Украине символику.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Одесской области

"Мужчину остановили на улице Колонтаевской в одежде с изображением коммунистической символики. Сейчас он дает объяснения по этому поводу в отделе полиции", - говорится в сообщении.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины.

Стоит отметить, что ул. Колонтаевская находится в нескольких километрах как от мест, где происходили трагические события 2014 года, так и от маршрута проведения сегодняшнего марша и митинга. Можно лишь предположить, что мужчина направлялся туда, но был замечен и задержан ранее.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Одесса, Символика, Задержание, 2 мая, инциденты.
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