8 и 9 мая в Украине: что отмечают в эти дни и в чем разница (инфографика)

В Украине приближается затяжной уик-энд, который в Украине продлится 8, 9 и 10 мая. Что именно отмечают 8 мая, а что – 9 мая.

"Телеграф" составил доходчивую инфографику, которая объясняет разницу между двумя этими праздниками.

В этом году в Украине уже в шестой раз будут отмечать День памяти и примирения, который президентским указом от 24 марта 2015 года был назначен на 8 мая.

И тоже в шестой раз отмечать еще один праздник - День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Откуда взялась разбежность в датах?

Реймский или первый акт о капитуляции Германии был подписан 7 мая 1945 года в 02:41 по центральноевропейскому времени. Временем его вступления в силу был определен одиннадцатый час и одна минута вечера 8 мая 1945 года по все тому же центральноевропейскому времени. Но из-за двухчасовой разницы между центральноевропейским и московским временем этот акт на территории СССР вступил в силу только в час и одну минуту ночи 9 мая 1945 года.