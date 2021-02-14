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"Чтоб вы сдохли, бандерлоги долбанные": проректор харьковского университета в соцсетях стал на защиту школы имени Жукова

"Чтоб вы сдохли, бандерлоги долбанные": проректор харьковского университета в соцсетях стал на защиту школы имени Жукова
Обновлено 21:53 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Общественная организация "Світанок" предложила переименовать 127-ю школу имени Жукова в Харькове, однако такая инициатива пришлась по душе не всем. 

В частности, на ее защиту стал проректор Харьковского университета питания и торговли Виталий Бахтояров. 

"Чтоб вы сдохли, бандерлоги долбаные! Маршала Победы угнетают, сволочи. Сами чего достигли? Чем вы занимаетесь в жизни?", - написал он под постом в группе "Харків за краще життя", куда перепостили предложение "Світанка".

Бахтояров

На это заявление обратил внимание глава "Світанка" Вадим Поздняков. 

"Вообще очень жаль, что закон о "негражданстве" пока не существует, так как такие персонажи не имеют права работать в государственных учреждениях. А пока закона нет - напишу обращение в Минобразования, хотя бы выговор он получить должен", - написал Поздняков. 

Как сообщалось ранее, в НПУ  им. Михаила Драгоманова вспыхнул скандал из-за высказываний провессора культурологии Евгении Бильченко. После возникшего общественного резонанса, ее все же отстранили от занятий.

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Харьков, Виталий Бахтояров, Вадим Поздняков.
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