"Чтоб вы сдохли, бандерлоги долбанные": проректор харьковского университета в соцсетях стал на защиту школы имени Жукова

Общественная организация "Світанок" предложила переименовать 127-ю школу имени Жукова в Харькове, однако такая инициатива пришлась по душе не всем.

В частности, на ее защиту стал проректор Харьковского университета питания и торговли Виталий Бахтояров.

"Чтоб вы сдохли, бандерлоги долбаные! Маршала Победы угнетают, сволочи. Сами чего достигли? Чем вы занимаетесь в жизни?", - написал он под постом в группе "Харків за краще життя", куда перепостили предложение "Світанка".

На это заявление обратил внимание глава "Світанка" Вадим Поздняков.

"Вообще очень жаль, что закон о "негражданстве" пока не существует, так как такие персонажи не имеют права работать в государственных учреждениях. А пока закона нет - напишу обращение в Минобразования, хотя бы выговор он получить должен", - написал Поздняков.

Как сообщалось ранее, в НПУ им. Михаила Драгоманова вспыхнул скандал из-за высказываний провессора культурологии Евгении Бильченко. После возникшего общественного резонанса, ее все же отстранили от занятий.