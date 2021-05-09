В Одессе на 9 мая случилась потасовка из-за портрета Жукова с георгиевской лентой (видео)

В День Победы на аллее Славы в Одессе произошла потасовка. Причиной конфликта стала попытка людей вырвать портрет полководца СССР Георгия Жукова с георгиевской лентой.

Об этом в воскресенье 9 мая сообщили в местных Телеграм-каналах. Там также поделились видео с места событий.

Причиной драки на аллее стала попытка радикалов вырвать портрет Жукова с георгиевской лентой на фото.

По словам очевидцев, было слышно как некоторые люди кричали: "Фашисты", другие кого-то душили, а вокруг были потасовки.

Видео с места инцидента, снятое очевидцами:

Напомним, что на 2 мая в Одессе задержали мужчину с коммунистической символикой на футболке.