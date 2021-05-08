Из-за баннера ко Дню победы с солдатами СС житомирского депутата исключили из фракции ОПЗЖ

В Житомире накануне майских праздников появились несколько биллбордов, на которых депутат областного совета Константин Черпицкий от "Оппозиционной платформы – За жизнь" кого-то безадресно благодарит за победу и за жизнь. Судя по размещенной на баннере цифре "9", поздравление адресовано ветеранам Второй мировой войны.

Вот только с картинкой освободителей вышел казус – местные знатоки истории, в частности, атошник Андрей Шкипер, обнаружили, что на самом деле это солдаты... немецкой дивизии "Дас Райх" (Das Reich). Ну а другие даже отыскали архивное фото, с которого было скопировано их изображение.

Благодаря соцсетям и СМИ "слава" о таком недоразумении быстро разнеслась по стране. И местное руководство ОПЗЖ вынуждено было принимать срочные меры, чтобы, если уж не сберечь честь мундира, то хотя бы этот "мундир" отчистить.

Баннеры с исторической оплошностью сняли. Председатель Житомирской областной организации ОПЗЖ Юрий Павленко от имени партии попросил у горожан прощения за биллборд депутата с эсэсовцами. А 5 мая состоялись заседания Совета Житомирской региональной организации ОПЗЖ и фракции в Житомирском областном совете, на которых дали оценку действиям депутата. Их решение было опубликовано на странице региональной ОПЗЖ в Фейсбуке.

В нем сообщается, что "Совет и фракция осудили действия депутата областного совета Константина Черпицкого, в результате которых на борде с приветствием ко Дню Победы были изображены нацистские захватчики, перевернутый флаг Украины и логотип Политической партии".

Выяснилось, что содержание изображения было личной инициативой самого депутата, которое он не согласовывал с руководством региональной партийной организации, фракции ОПЗЖ в областном совете или Исполнительным комитетом партии. Зато согласовал со своим отцом - заместителем председателя Житомирской региональной партийной организации Олегом Черпицким, грубо нарушив Устав партии.

В итоге, за превышение полномочий должностным лицом организации и конфликт интересов, Совет прекратил полномочия заместителя председателя Житомирской региональной партийной организации Олега Черпицкого. Фракция, в свою очередь, исключила из своего состава Черпицкого-младшего, а также рекомендовала ему сложить депутатские полномочия.

Потому, прежде чем красоваться на баннерах, следует старательно "учить матчасть".