"Испанский стыд!" Сеть поразило фото, как "поздравили" бабушку-ветерана в Беларуси

В одном из сел Гомельской области (Беларусь) председатель сельсовета поздравила бывшую узницу концлагеря с, отмечаемым во многих странах бывшего советского лагеря, Днем Победы, подарив ей коробку расплавившихся конфет.

Фотографией "заботы о ветеранах" делится телеграм-канал Nexta.

"Испанский стыд", - описали ситуацию авторы поста.

Как сообщалось ранее, в канун грядущего 9 мая в соседней России произошло традиционное обострение "победобесия". Во время одного из концертов маленьких детей заставили изображать могилы погибших солдат.

А тем временем на прилавках появились банки обжаренных шпрот, с надписями "за Родину".

В Украине тоже нашлись свои любители попиариться на этой теме, так в Житомире заметили борды одного из депутатов ОПЗЖ, на котором он благодарит "за победу" бойцов СС.