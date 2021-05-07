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"Испанский стыд!" Сеть поразило фото, как "поздравили" бабушку-ветерана в Беларуси

"Испанский стыд!" Сеть поразило фото, как "поздравили" бабушку-ветерана в Беларуси
Обновлено 17:10 Сегодня Телеграф

В одном из сел Гомельской области (Беларусь) председатель сельсовета поздравила бывшую узницу концлагеря с, отмечаемым во многих странах бывшего советского лагеря, Днем Победы, подарив ей коробку расплавившихся конфет.

Фотографией "заботы о ветеранах" делится телеграм-канал Nexta. 

"Испанский стыд", - описали ситуацию авторы поста. 

8 и 9 мая в Украине: что отмечают в эти дни и в чем разница (инфографика)

Как сообщалось ранее, в канун грядущего 9 мая в соседней России произошло традиционное обострение "победобесия". Во время одного из концертов маленьких детей заставили изображать могилы погибших солдат

А тем временем на прилавках появились банки обжаренных шпрот, с надписями "за Родину"

В Украине тоже нашлись свои любители попиариться на этой теме, так в Житомире заметили борды одного из депутатов ОПЗЖ, на котором он благодарит "за победу" бойцов СС.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Беларусь, 9 мая, Гомельская обалсть.
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