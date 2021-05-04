"И они сражались за родину": сеть повеселили фото консервов в российском магазине

Пиар на костях погибших во Второй мировой снова играет злую шутку с пропагандистами в Российской Федерации. Консервы погибли за Родину.

Такое название придумали для консервов "рыбных".

"Даже шпроты сражались за родину!

А про них в учебниках ничего нет. Куда только Путин смотрит? Усмехающееся лицо с улыбающимися глазами", - указали в публикации в twitter.

Даже шпроты сражались за родину!

А про них в учебниках ничего нет. Куда только Путин смотрит? pic.twitter.com/lBHqvRggTP — Krychek (@Krychek5) May 3, 2021

"Обжаренная килька", "За Родину!" – такие фразы написаны на банке с рыбой.

"Это цинки с псковскими десантниками", "Даже про Вяземский котёл ничего нет. Обидно", "Есть ли на упаковке шпрот что-нибудь о Сталинградской битве, если нет, то за какую родину воевали? На шпротах этот лозунг звучит особенно двусмысленно", - .ответили в комментариях.

Напомним, депутат облсовета выложил на борде поздравление с 9 мая, прикрепив фотографией с солдатами СС во время атаки.

А в Российской Федерации на 9 мая сделали игрушку под названием "Героическая зайка". Игрушка выполнена в виде зайца красного цвета с нарисованными на ушах звездами и пилоткой на голове. На ней также одета портупея с офицерской сумкой.