На Житомирщине депутат оконфузился с солдатами СС на плакате к 9 мая (фото)

Попытка пропиариться на теме Дня Победы 9 мая вышла боком депутату Житомирского областного совета от фракции "ОПЗЖ" Константину Черпицкому. В сети опубликовали борд, на котором он благодарит ветеранов на фоне фотографии с бойцами СС.

Фото опубликовал в своем telegram-канале блогер donetchanyn.

"Депутат Житомирской областной рады от "ОПЗЖ" благодарит деда за победу. В качестве иллюстрации на борде изображены солдаты СС идущие в атаку. Почему бы и нет", - написал автор.

В целом, на этом борде собрана "солянка" из всего. Поздравление с Днем победы на фоне красного мака, который является символом памяти жертв войны в Европе. Он априори символизирует память о павших а не о "победе". Этот день в Украине отмечают 8 мая, а не 9. Сине-желтая лента выполнена в той же совковой стилистике, что и в РФ. Только георгиевские цвета сменили на сине-желтые. Ну конечно фотография солдат 2-й танковой дивизии СС "Дас Райх". На фоне всего этого сюрреализма фотография самого депутата.

Ранее, во время местных выборов, в октябре 2020 года, кандидат в депутаты Черпицкий затеял драку с членами УИК на одном из избирательных участков Житомирской области, сообщает 24tv.

В целом, "традиция" размещать немецких солдат на плакатах к 9 мая, характерна больше для соседней России, где "Победа" возведена в культ. Такой, к примеру, случай произошел в прошлом году Таганроге.