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"Победобесие", остановись: сеть поразила игрушка "зайка победы" (фото)

"Победобесие", остановись: сеть поразила игрушка "зайка победы" (фото)
23:29 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Пользователей сети удивила, и в то же время повеселила игрушка под названием "Героическая зайка".

Об этом 29 апреля сообщили в Твиттере "Вестника стабильности". Там также поделились фото игрушки.

Так, игрушка выполнена в виде зайца красного цвета с нарисованными на ушах звездами и пилоткой на голове. На ней также одета портупея с офицерской сумкой.

Стоит такое изделие 11990 рублей, что равняется примерно 4,5 тыс. гривен.

"Победобесие, что ты делаешь, прекрати!!! Что за зайка победы, бл*дь????", — прокомментировали фото в Твиттере.

 

Среди пользователей нашлись многие, которых такой товар повеселил.

Люди иронично называли зайку: молью победы, молью войны и покемон воды.

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скриншот

комент

Напомним, что 27 апреля в Германии полицейские, прибывшие на обезвреживание боеприпасов попали в глупую ситуацию. Вместо смертельного груза копы обнаружили секс-игрушку.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Игрушка.
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