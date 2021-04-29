"Победобесие", остановись: сеть поразила игрушка "зайка победы" (фото)

Пользователей сети удивила, и в то же время повеселила игрушка под названием "Героическая зайка".

Об этом 29 апреля сообщили в Твиттере "Вестника стабильности". Там также поделились фото игрушки.

Так, игрушка выполнена в виде зайца красного цвета с нарисованными на ушах звездами и пилоткой на голове. На ней также одета портупея с офицерской сумкой.

Стоит такое изделие 11990 рублей, что равняется примерно 4,5 тыс. гривен.

"Победобесие, что ты делаешь, прекрати!!! Что за зайка победы, бл*дь????", — прокомментировали фото в Твиттере.

Победобесие, что ты делаешь, прекрати!!! Что за «зайка победы», блядь???? pic.twitter.com/SsEWB79uZl — Вестник Стабильности (@Vestnik_Stab) April 28, 2021

Среди пользователей нашлись многие, которых такой товар повеселил.

Люди иронично называли зайку: молью победы, молью войны и покемон воды.

Напомним, что 27 апреля в Германии полицейские, прибывшие на обезвреживание боеприпасов попали в глупую ситуацию. Вместо смертельного груза копы обнаружили секс-игрушку.