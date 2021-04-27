Немецких полицейских подняли на уши из-за "опасной" секс-игрушки (фото)

В глупой ситуации оказались немецкие полицейские, прибывшие на обезвреживание боеприпасов. Вместо смертельного груза копы обнаружили секс-игрушку.

Необычную находку увидела женщина, совершавшая пробежку в лесу недалеко от немецкого города Пассау. Это местность расположена вблизи границы ФРГ с Австрией и Чехией. В местных лесах часто можно найти боеприпасы, оставшиеся со времен Второй мировой войны, пишет немецкое издание pnp.de.

В понедельник, 26 апреля, женщина позвонила в полицию, сообщив, что нашла сумку с взрывным устройством в лесу. На место приехал полицейский спецназ и взрывотехники.

Однако, "опасной находкой" оказались презервативы, лубрикант и фиктивная граната из резины.

"Поиск в Интернете подтвердил подозрение. На самом деле существуют секс-игрушки в виде ручных гранат. И это то, о чем здесь говорилось. Вероятно, кто-то просто хотел выбросить вещи, а не выбрасывать их в мусорное ведро», - объяснили в полиции.

Напомним, в Индонезии полицейские изъяли у местных жителей и сожгли 442 секс-игрушки.