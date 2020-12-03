Отобрали последнюю радость: в Индонезии унитожили сотни пикантных аксессуаров

В Индонезии провели спецоперацию по уничтожению пикантных аксессуаров для развлечений интимного характера. По мнению властей, во время пандемии количество желающих добавить «огонька» в отношения резко увеличилось, что противоречит местным нравам.

Об этом сообщает местное издание Vice.

Такие акции в стране проводят постоянно. Во время последней подобной спецоперации правоохранители изъяли у местных жителей и сожгли 442 секс-игрушки. И это только в Бандунге, столице индонезийской провинции Западная Ява.

Сотрудник местной таможни Двийоно Видодо, подтвердил статистические данные о том, что пандемия коронавируса привела к резкому росту онлайн-продаж секс-игрушек. Надо сказать, что в Индонезии масштабы борьбы с интим-игрушками можно сравнить разве что с масштабами утилизации наркотических средств.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Британии заявили о начале вакцинации от коронавируса.