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Отобрали последнюю радость: в Индонезии унитожили сотни пикантных аксессуаров

Отобрали последнюю радость: в Индонезии унитожили сотни пикантных аксессуаров
01:47 Сегодня Телеграф фото: Vice

В Индонезии провели спецоперацию по уничтожению пикантных аксессуаров  для развлечений интимного характера. По мнению властей, во время пандемии количество желающих добавить «огонька» в отношения резко увеличилось, что противоречит местным нравам.

Об этом сообщает местное издание Vice.

Такие акции в стране проводят постоянно. Во время последней подобной спецоперации правоохранители изъяли у местных жителей и сожгли 442 секс-игрушки. И это только в Бандунге, столице индонезийской провинции Западная Ява.

Сотрудник местной таможни Двийоно Видодо, подтвердил статистические данные о том, что пандемия коронавируса привела к резкому росту онлайн-продаж секс-игрушек. Надо сказать, что в Индонезии масштабы борьбы с интим-игрушками можно сравнить разве что с масштабами утилизации наркотических средств.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Британии заявили о начале вакцинации от коронавируса.

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Все по теме:

Индонезия, Covid-19, коронавирус. пандемия.

Автор:

Телеграф
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