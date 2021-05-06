"Страна совсем ополоумела": в России детей заставили изображать могилы павших на войне солдат (фото)

В России прошел концерт, в ходе которого детей заставили изображать могилы погибших солдат во время Второй мировой войны.

Соответствующее фото опубликовал блогер Рустем Адагамов в своем Facebook.

По его словам, прямо на сцене образовалось настоящее "малышковое кладбище — дети изображают могилы павших".

"Кто-то должен остановить это безумие. Страна совсем ополоумела", - попросил Адагамов.

В сети тут же стали комментировать снимок, отметив, что это "промыть головы будущим солдатам".

"Страна активно готовится к войне. Нужно промыть головы будущим солдатам", "Это культ смерти, новая национальная идея. Вспоминаем Пынькины: "на миру и смерть красна", "мы попадем в рай, а они просто сдохнут." Такая религия для быдла", - пишут в сети.

Также там указали момент, когда этот концерт закончится.

"Одно условие - Путин уйдет и все сразу прекратится", - отметили в комментариях.

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