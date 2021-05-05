Скачать
Среда, 05.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Новая политсила Ахметова: почему олигарх может запустить "Партию регионов v.2.0" именно сейчас
Новая политсила Ахметова: почему олигарх может запустить "Партию регионов v.2.0" именно сейчас
Путин сам не понимает: глава Госпогранслужбы объяснил, почему войска РФ остаются у границ Украины
Путин сам не понимает: глава Госпогранслужбы объяснил, почему войска РФ остаются у границ Украины
Офшоры Порошенко: адвокат рассказал, во что может вылиться резонансное расследование
Офшоры Порошенко: адвокат рассказал, во что может вылиться резонансное расследование
Отрывались по полной: появилось видео вечеринки в Турции, после которой украинок задержали за голые фото
Отрывались по полной: появилось видео вечеринки в Турции, после которой украинок задержали за голые фото

В России школьница устроила личный протест против акции "Бессмертный полк" и теперь ей грозит арест (видео)

В России школьница устроила личный протест против акции "Бессмертный полк" и теперь ей грозит арест (видео)
17:46 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео/YouTube

В российском Северске (Томская область) школьница сорвала четыре баннера "Бессмертного полка", из-за его теперь ей грозит до трех месяцев ареста, ведь на нее завели уголовное дело о вандализме.

Об этом сообщается в Telegram-канале "360tv".

На опубликованных кадрах видно, как девочка подходит к рекламному щиту и срывает по очереди четыре баннера. На ролике видно, что девочка уничтожала баннеры под покровом ночи.

"Наверное, как обычно плакаты были с ssовскими солдатами идущими в бой. Вот и сорвала", "Господи! Да кому вы верите! Специально искусственно создан прецедент, чтобы устроить показательный процесс!", "Просто пьяная домой шла, а тут фотки покойников по всему городу развешаны.. Не выдержало девичье пьяное сердце.." – пишут в комментарии к видео.

Как сообщал "Телеграф", ранее в России открыли дело из-за фото фашистов в "бессмертном полку".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 282

Все по теме:

Россия, Акции, Вандализм, Школьницы, "Бессмертный полк".
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина готовит "колоссальный имиджевый удар по России" из-за Крыма: что известно
02 Главарь "ДНР" дал зеленый свет смертной казни боевиков, "небрежно" воюющих против Украины
03 Дело придется отложить: Чехия заговорила о прекращении расследования против России
04 Техническая вода уже есть: оккупанты Крыма назвали сроки бурения скважин под Азовским морем
05 Итоги дня 4 мая: проблемы у "Северного потока 2", скандал с Бастой в Киеве и "разоблачение" Ивангая
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Следы ДРГ или орудия контрабандистов? На границе с Россией обнаружили &quot;замаскированные&quot; парашюты (фото)
Следы ДРГ или орудия контрабандистов? На границе с Россией обнаружили "замаскированные" парашюты (фото)
Распиаренный Зеленским Вирастюк не получил мандат нардепа в Раде: как это случилось
Распиаренный Зеленским Вирастюк не получил мандат нардепа в Раде: как это случилось
Стало известно, почему незаконно бывавшие в Крыму россияне пытаются попасть в Украину
Стало известно, почему незаконно бывавшие в Крыму россияне пытаются попасть в Украину
Жителей Крыма заставят заплатить долги украинским банкам: что об этом известно
Жителей Крыма заставят заплатить долги украинским банкам: что об этом известно
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь