В России школьница устроила личный протест против акции "Бессмертный полк" и теперь ей грозит арест (видео)

В российском Северске (Томская область) школьница сорвала четыре баннера "Бессмертного полка", из-за его теперь ей грозит до трех месяцев ареста, ведь на нее завели уголовное дело о вандализме.

Об этом сообщается в Telegram-канале "360tv".

На опубликованных кадрах видно, как девочка подходит к рекламному щиту и срывает по очереди четыре баннера. На ролике видно, что девочка уничтожала баннеры под покровом ночи.

"Наверное, как обычно плакаты были с ssовскими солдатами идущими в бой. Вот и сорвала", "Господи! Да кому вы верите! Специально искусственно создан прецедент, чтобы устроить показательный процесс!", "Просто пьяная домой шла, а тут фотки покойников по всему городу развешаны.. Не выдержало девичье пьяное сердце.." – пишут в комментарии к видео.

Как сообщал "Телеграф", ранее в России открыли дело из-за фото фашистов в "бессмертном полку".