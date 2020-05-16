В России открыли дело из-за фото фашистов в "бессмертном полку"

Уголовные дела открыты против жителей Перми, Самары, Волгограда и Ульяновска.

Четверо граждан России стали фигурантами уголовных дел "о реабилитации нацизма" из-за фотографий Гитлера, Гиммлера и других нацистских преступников, размещенных на сайте акции "Бессмертный полк".

Об этом сообщает "Медуза".

Отмечается, что уголовные дела открыты против жителей Перми, Самары, Волгограда и Ульяновска. У фигурантов проведены обыски, их допрашивают следователи.

"Кроме того, в рамках предварительного следствия установлено другие эпизоды аналогичных преступлений. Среди причастных к реабилитации нацизма есть и граждане иностранных государств, в частности - Украины и Эстонии", - заявила официальный представитель следкома Светлана Петренко.

Указывается, что из-за пандемии в 2020 году акция "бессмертный полк" проводилась онлайн - любой желающий мог скачать на сайте фото "родственников-ветеранов, после чего они показывались в интернете, по телевидению и на медиа-экранах в формате виртуальной ходы.

Также сообщается, что 14 мая следственный комитет объявил о возбуждении уголовного дела по статье о реабилитации нацизма, предусматривающее наказание до 3 лет лишения свободы.

"Через день после этого Следственный комитет заявил, что на подозреваемых удалось выйти по IP-адресам", - резюмируют в СМИ.

Напоминаем, посол США при ОБСЕ призвал Россию прекратить фальсификацию истории Второй мировой войны.