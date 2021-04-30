Скачать
Пятница, 30.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
"Мендель "съели" и могут "съесть" её преемника": почему увольняется пресс-секретарь Зеленского и кто должен её заменить
"Мендель "съели" и могут "съесть" её преемника": почему увольняется пресс-секретарь Зеленского и кто должен её заменить
Солдаты Вермахта на поздравлении к 9 мая: подробности скандальной истории в Житомире (фото)
Солдаты Вермахта на поздравлении к 9 мая: подробности скандальной истории в Житомире (фото)
Встреча Путина и Байдена: появилась страна, готовая принять президентов РФ и США
Встреча Путина и Байдена: появилась страна, готовая принять президентов РФ и США
Обвиняемого в убийстве Шеремета Андрея Антоненко выпустили из-под стражи (видео)
Обвиняемого в убийстве Шеремета Андрея Антоненко выпустили из-под стражи (видео)

Солдаты Вермахта на поздравлении к 9 мая: подробности скандальной истории в Житомире (фото)

Солдаты Вермахта на поздравлении к 9 мая: подробности скандальной истории в Житомире (фото)
18:27 Сегодня Телеграф

Вопиющую историческую несуразицу и политическую ошибку на рекламной конструкции заметил участник боевых действий на Донбассе, доброволец ДУК "Правый сектор" Андрей Шкипер. Фотографией "празднично-рекламного" изображения атошник поделился на своей странице в Фейсбуке, подписав ее лаконично: "Ржу от того, как ОПЗЖ Житомира приветствует дедов с 9 мая – на баннере изображены солдаты ВЕРМАХТА".

"По городу таких баннеров, штуки три – это мне уже потом люди подсказали, а этот я увидел вчера на улице Витрука возле трамвайно-троллейбусного управления, – объяснил "Телеграфу" Андрей Шкипер. – Заметил поздравление от депутата, представляющего в Житомире партию "Оппозиционная платформа - За Жизнь", и подошел поближе, чтобы рассмотреть его внимательно, потому что заинтересовали воины на фотографии. И по форме немецких касок узнал дивизию "Дас Райх" (Das Reich), которые, кстати, в 1943-м году вели бои в Житомире".

Небольшая историческая справка из Википедии: "В начале августа части "Райха" были вновь отправлены в район Харькова, где в течение девяти дней дивизия участвовала в оборонительном сражении за город. Отступая на запад, дивизия участвовала в боях у Белой Церкви, Фастова, Радомышля, Житомира и Бердичева".

Наш собеседник отмечает, что определил солдат немецкой армии по форме касок – пригодилось хорошее знание школьного курса истории.

"Скорее всего, большинство людей даже не обратили на это внимания. Меня же очень удивило, что те люди, которые больше всего отстаивают День победы, 9 мая и "деды воевали", пиарятся на теме Второй мировой войны – так небрежно отнеслись к своей истории! Мы привыкли, что подобные ляпы к 9 мая допускают "за поребриком" – в Российской Федерации, у нас же подобное встречается редко. Кого именно в данном случае поздравляет депутат ОПЗЖ? Впрочем, я считаю представителей этой партии также захватчиками, внутренними врагами независимой Украины. Но – стыдно за такую оплошность", – говорит Андрей.

Но и это еще не все недоразумения. "Картинку" украсили ленточкой. Нет-нет, не георгиевской-"колорадской", а в цветах украинского национального флага.

"Вот только цвета на ней оказались перевернутыми "вверх ногами" – желтый цвет вверху, а голубой – внизу. Но, наверное, для определенной части людей "какая разница", как выглядят государственные символы", – обращает внимание атошник.

Местные атошники готовятся в памятные майские дни поздравить "оппозиционеров" – раздав листовочки, например, с оригинальной фотографией солдат дивизии СС "Рейх", откуда рисунок и перекочевал на баннер...

Под постом Андрея – десятки комментариев шутливых, язвительных и указывающих на серьезную проблему в подходе к исторической памяти.

"Фотошоп или дураки?", "И флаг перевернутый", "Надо Киве написать, потому что говорит, что будет бороться с фашизмом", "Дизайнеру скоро дадут по шапке, но пока еще никто ниче не понял", "Не раз уже горели на этом. Но ничему не учатся", "Такие зашквары чаще в России", "Мы тут посовещались и решили: это спланированная акция ради хайпа. Цинично по отношению к тем же ветеранам, но чего ждать от опзж?", "А я подумал что сделали чтобы правые зеленкой не окатили", "А еще интересно было бы надеть кого-то в камуфляж СС, подойти к этому депутату и поблагодарить за поздравления. Устроить проверку. Сомневаюсь, что он бы понял, боец какой армии его поблагодарил".

"Господа, не удивляйтесь, – пишет Виктор Радчук. – Ситуация с изучением всех деталей советско-немецкой войны в школе просто катастрофическая. По ряду причин. Современное поколение молодых политиков (вроде меньшего Черпицкого) вообще ничего не знает о том времени, про исторические детали, а тем более – об исторической истине. Желание политиков от ОПЗЖ использовать настроения значительной части людей, которым длительное время рассказывали о том, что "деды воевали", понятно. С другой стороны, этот билборд появился потому, что нынешняя украинская власть очень поверхностно представляет себе роль Украины и украинцев на различных театрах Второй мировой войны. Чтобы люди поняли глубину лозунга "Никогда снова!", надо знать в деталях тот период, который мы обозначаем двумя датами 1939-1945. Иначе Путин у нас украдет нашу Победу над фашизмом, нацизмом и т.п. А мы ее не просто заслужили, а окропили кровью и слезами! Поэтому сегодня у нас есть шанс совместить день согласия и примирения с днем Победы. Но не надо допускать, чтобы кто-то (некий неуч) выбирал себе "или", или. Горько, когда между 8 и 9 мая у нас устраивают соревнования".

Позицию Радчука поддерживает и Иван Ещенко: "Уже несколько лет отстаиваю мнение, что мы просто сдаем нашу, украинский Победу России, потакая тезису Путина, что москали и без украинцев победили бы Гитлера. Это глубокая, опасная, растянутая во времени диверсия России против исторической памяти, национальной гордости украинцев, особенно молодежи. И делают это несознательно или за российские деньги наши СМИ, образование и невежды от "общественности".

Подтверждением догадки Андрея Шкипера стал представленный одним из комментаторов скрин немецкого снимка 1941 года из военного альбома Waralbum, с которого солдаты дивизии СС "Рейх" перекочевали на житомирский баннер.

А какие плакаты появились ко Дню победы в ваших городах? Приглядитесь, на всякий случай.

Россия возмущена: в посте Белого дома к 9 мая "забыли" упомянуть СССР в числе стран-победителей нацизма

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Ирина Левченко
Автор: Ирина Левченко
Просмотры: 325

Все по теме:

Житомир, Скандал, День Победы, 9 мая, Конфуз, ОПЗЖ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Россиян на МКС изолировали на два месяца из-за нового ЧП
02 Все понесли потери и чуть не началась война: что сегодня случилось на границе Таджикистана и Кыргызстана
03 Страстная пятница 2021: что нельзя делать в этот день (инфографика)
04 Стала известна позиция МИД Украины по маршу в честь СС "Галичина" в Киеве
05 Силой и угрозами затянул к себе домой: на Донетчине юноша изнасиловал 14-летнего мальчика
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Щедрость по-украински: экс-глава КСУ Тупицкий даже после увольнения получает зарплату в 120 тысяч (документ)
Щедрость по-украински: экс-глава КСУ Тупицкий даже после увольнения получает зарплату в 120 тысяч (документ)
В Украину едет ревизор: названы даты визита Госсекретаря США в Киев
В Украину едет ревизор: названы даты визита Госсекретаря США в Киев
На Закарпатье учительница младших классов напала на ребенка, схватив за волосы (видео скандала)
На Закарпатье учительница младших классов напала на ребенка, схватив за волосы (видео скандала)
Кто погиб на Донбассе в апреле: полный список и фото героев
Кто погиб на Донбассе в апреле: полный список и фото героев
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь