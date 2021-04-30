Солдаты Вермахта на поздравлении к 9 мая: подробности скандальной истории в Житомире (фото)

Вопиющую историческую несуразицу и политическую ошибку на рекламной конструкции заметил участник боевых действий на Донбассе, доброволец ДУК "Правый сектор" Андрей Шкипер. Фотографией "празднично-рекламного" изображения атошник поделился на своей странице в Фейсбуке, подписав ее лаконично: "Ржу от того, как ОПЗЖ Житомира приветствует дедов с 9 мая – на баннере изображены солдаты ВЕРМАХТА".

"По городу таких баннеров, штуки три – это мне уже потом люди подсказали, а этот я увидел вчера на улице Витрука возле трамвайно-троллейбусного управления, – объяснил "Телеграфу" Андрей Шкипер. – Заметил поздравление от депутата, представляющего в Житомире партию "Оппозиционная платформа - За Жизнь", и подошел поближе, чтобы рассмотреть его внимательно, потому что заинтересовали воины на фотографии. И по форме немецких касок узнал дивизию "Дас Райх" (Das Reich), которые, кстати, в 1943-м году вели бои в Житомире".

Небольшая историческая справка из Википедии: "В начале августа части "Райха" были вновь отправлены в район Харькова, где в течение девяти дней дивизия участвовала в оборонительном сражении за город. Отступая на запад, дивизия участвовала в боях у Белой Церкви, Фастова, Радомышля, Житомира и Бердичева".

Наш собеседник отмечает, что определил солдат немецкой армии по форме касок – пригодилось хорошее знание школьного курса истории.

"Скорее всего, большинство людей даже не обратили на это внимания. Меня же очень удивило, что те люди, которые больше всего отстаивают День победы, 9 мая и "деды воевали", пиарятся на теме Второй мировой войны – так небрежно отнеслись к своей истории! Мы привыкли, что подобные ляпы к 9 мая допускают "за поребриком" – в Российской Федерации, у нас же подобное встречается редко. Кого именно в данном случае поздравляет депутат ОПЗЖ? Впрочем, я считаю представителей этой партии также захватчиками, внутренними врагами независимой Украины. Но – стыдно за такую оплошность", – говорит Андрей.

Но и это еще не все недоразумения. "Картинку" украсили ленточкой. Нет-нет, не георгиевской-"колорадской", а в цветах украинского национального флага.

"Вот только цвета на ней оказались перевернутыми "вверх ногами" – желтый цвет вверху, а голубой – внизу. Но, наверное, для определенной части людей "какая разница", как выглядят государственные символы", – обращает внимание атошник.

Местные атошники готовятся в памятные майские дни поздравить "оппозиционеров" – раздав листовочки, например, с оригинальной фотографией солдат дивизии СС "Рейх", откуда рисунок и перекочевал на баннер...

Под постом Андрея – десятки комментариев шутливых, язвительных и указывающих на серьезную проблему в подходе к исторической памяти.

"Фотошоп или дураки?", "И флаг перевернутый", "Надо Киве написать, потому что говорит, что будет бороться с фашизмом", "Дизайнеру скоро дадут по шапке, но пока еще никто ниче не понял", "Не раз уже горели на этом. Но ничему не учатся", "Такие зашквары чаще в России", "Мы тут посовещались и решили: это спланированная акция ради хайпа. Цинично по отношению к тем же ветеранам, но чего ждать от опзж?", "А я подумал что сделали чтобы правые зеленкой не окатили", "А еще интересно было бы надеть кого-то в камуфляж СС, подойти к этому депутату и поблагодарить за поздравления. Устроить проверку. Сомневаюсь, что он бы понял, боец какой армии его поблагодарил".

"Господа, не удивляйтесь, – пишет Виктор Радчук. – Ситуация с изучением всех деталей советско-немецкой войны в школе просто катастрофическая. По ряду причин. Современное поколение молодых политиков (вроде меньшего Черпицкого) вообще ничего не знает о том времени, про исторические детали, а тем более – об исторической истине. Желание политиков от ОПЗЖ использовать настроения значительной части людей, которым длительное время рассказывали о том, что "деды воевали", понятно. С другой стороны, этот билборд появился потому, что нынешняя украинская власть очень поверхностно представляет себе роль Украины и украинцев на различных театрах Второй мировой войны. Чтобы люди поняли глубину лозунга "Никогда снова!", надо знать в деталях тот период, который мы обозначаем двумя датами 1939-1945. Иначе Путин у нас украдет нашу Победу над фашизмом, нацизмом и т.п. А мы ее не просто заслужили, а окропили кровью и слезами! Поэтому сегодня у нас есть шанс совместить день согласия и примирения с днем Победы. Но не надо допускать, чтобы кто-то (некий неуч) выбирал себе "или", или. Горько, когда между 8 и 9 мая у нас устраивают соревнования".

Позицию Радчука поддерживает и Иван Ещенко: "Уже несколько лет отстаиваю мнение, что мы просто сдаем нашу, украинский Победу России, потакая тезису Путина, что москали и без украинцев победили бы Гитлера. Это глубокая, опасная, растянутая во времени диверсия России против исторической памяти, национальной гордости украинцев, особенно молодежи. И делают это несознательно или за российские деньги наши СМИ, образование и невежды от "общественности".

Подтверждением догадки Андрея Шкипера стал представленный одним из комментаторов скрин немецкого снимка 1941 года из военного альбома Waralbum, с которого солдаты дивизии СС "Рейх" перекочевали на житомирский баннер.

А какие плакаты появились ко Дню победы в ваших городах? Приглядитесь, на всякий случай.