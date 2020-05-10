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Россия возмущена: в посте Белого дома к 9 мая "забыли" упомянуть СССР в числе стран-победителей нацизма

Россия возмущена: в посте Белого дома к 9 мая "забыли" упомянуть СССР в числе стран-победителей нацизма
22:33 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости мира:Пост Белого дома о Второй мировой разозлил российскую власть.

На странице Белого дома в Инстаграм 8 мая появился пост, в котором победителями нацизма были названы США и Великобритания. Это вызвало возмущение российских властей.

Администрация американского президента назвала победителями нацизма США и Великобританию.

Запись, посвященная окончанию Второй мировой войны гласит, что "8 мая 1945 года Америка и Великобритания одержали победу над нацистами", также в Белом Доме добавили, что дух Америки "всегда будет побеждать, в конце концов именно так и происходит".

 
 
 
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On May 8, 1945, America and Great Britain had victory over the Nazis! "America's spirit will always win. In the end, that's what happens."

Публикация от The White House (@whitehouse)

 

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Пост Белого дома осудили в Госдуме и Совете Федерации России.

"Вызывают крайнее возмущение попытки искажения итогов разгрома нацизма и решающего вклада нашей страны, которые не прекращаются в Вашингтоне даже в торжественные дни всеобщего празднования 75-летнего юбилея Победы. Не можем в этой связи пройти мимо размещенного на страницах Белого дома в соцсетях комментария, где победа над гитлеровской Германией приписывается исключительно "Америке и Великобритании". В канун священного праздника у американских чиновников не нашлось храбрости и желания хоть полусловом воздать должное неоспоримой роли и колоссальным несоизмеримым жертвам, которые понесли тогда Красная Армия и советский народ во имя всего человечества", - сказано в заявлении МИД РФ.

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Как известно, в 1939 году СССР заключил с нацистской Германией пакт Молотова-Риббентропа, на основе которого в том же году оба государства стали захватчиками части территорий Польши, и именно с этого началась Вторая мировая война.

Лишь после нападения Германии на Советский Союз в 1941 году СССР вступил в коалицию с США и рядом европейских государств, и совместно с ними уже выступили против Рейха.

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Россия, Белый дом, День Победы, 9 мая.
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