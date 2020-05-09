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США обвиняют Россию в отправке наемников в Ливию

США обвиняют Россию в отправке наемников в Ливию
23:19 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:США осудили Россию за наемников "группы Вагнера" в Ливии.

США обвиняют РФ в ухудшении ситуации в Ливии и отправке наемников в страну с целью поддержать генерала Халифа Хафтара в его борьбе за контроль над Триполи.

Об этом сообщает "Голос Америки".

"Комментарии высокопоставленных представителей Госдепартамента прозвучали 7 мая, на следующий день после публикации доклада ООН, который подтвердил, что на стороне Ливийской национальной армии Хафтара, контролирующей восточную часть страны, борются от 800 до 1200 контрактников с российской частной военной компании "группа Вагнера" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что помощь России Хафтару привела к существенной эскалации конфликта и ухудшению гуманитарной ситуации в Ливии.

"Группу Вагнера" чаще всего "ошибочно называют российской частной военной компанией, но на самом деле это инструмент российского правительства, которым Кремль пользуется в качестве недорогого и низкорискового инструмента для продвижения своих целей", - отметил представитель Госдепартамента Крис Робинсон, который специализируется на России.

Напоминаем, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что в Ливии находятся 2,5 тысячи боевиков ЧВК "Вагнер".

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США, Россия, Ливия, РФ, Штаты.
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