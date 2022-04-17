Укр

Боевых машин уже больше 2000: потери россиян в Украине стремительно растут

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Горящая техника врага является прекрасным успокоительным для украинцев Новость обновлена 17 апреля 2022, 10:39
Горящая техника врага является прекрасным успокоительным для украинцев

За сутки наши военные вывели из строя 11 российских танков

На утро 17 апреля, 53-го дня полномасштабной войны с россией, украинские защитники смогли уничтожить уже 20300 оккупантов, 773 танков, а также "перешагнули" отметку в 2000 ликвидированных боевых броневиков противника.

Об этом Генштаб ВСУ отчитался в свежей сводке на Facebook.

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Помимо этого украинцы не устают уничтожать и другую технику захватчиков. На данный момент россия уже потеряла 376 систем артиллерийского огня, а также 127 реактивных систем залпового огня. Немало также и автомобилей, которые больше никогда не поедут — 1471 единица.

Говорят наши бойцы и о том, что в списке российских потерь имеется 76 цистерн с топливом, 27 единиц спецтехники и четыре пусковых установок оперативно-тактического ракетного оружия.

Продолжают активно "бить" и по авиации оккупанта — уже ликвидировано 165 самолетов, 146 вертолетов и 148 беспилотников врага.

Также пущены на дно восемь катеров и кораблей армии рф.

Цифры по-прежнему не являются точными, ведь на отдельных участках фронта продолжаются бои, что усложняет подсчет потерь противника.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как сейчас в Украине обстоит ситуация с горячими направлениями войны. Согласно со свежими картами боев, россия может попытаться атаковать с трех разных точек.

Также мы писали, какими, по словам Алексея Арестовича, являются потери украинской армии в нынешнем противостоянии с оккупационной армией.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Потери #Армия РФ
Горящая техника врага является прекрасным успокоительным для украинцев
Украина
Боевых машин уже больше 2000: потери россиян в Украине стремительно растут
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