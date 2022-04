Армия россии может атаковать по трем направлениям: что происходит на фронте в картах

Бои идут на юге и востоке — там "горячее" всего

Изюм, Попасная, Рубежное и Северодонецк — города востока Украины, возле которых разворачивается основная подготовка наступательной операции россии. Продолжаются атаки на позиции украинских военных и гражданское население.

Согласно мнению аналитиков из The Institute for the Study of War у рельефа на востоке страны есть особенности которые могут помешать российской армии. Первое — много маленьких рек и озер, земля еще не просохла и мокрая. Второе — у россиян есть трудности с захватом городов, а для достижения декларируемых целей им необходимо захватить несколько крупных городов включая Северодонецк, Рубежное, Лисичанск, Славянск Краматорск.

Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram

Эксперты выделили три вероятных направления наступления на Донбассе:

из Изюма на юг через Славянск в сторону Дебальцево

от Рубежного и Северодонецка на юго-запад к трассе Изюм-Дебальцево

от Попасной на запад к той же трассе.

Отдельно отмечается, что войска рф также могут двинуться от оккупированного Донецка в сторону Краматорска.

Общая карта боевых действий в Украине на 17 апреля

Донецкая и Луганская области

Северодонецк, Рубежное, Попасная под огнем вражеской армии, вокруг последней проводили тактические атаки. По Авдеевке и ее окрестностям были нанесены артиллерийские удары. Отмечается, что Авдеевка находится севернее Донецка в сторону Краматорска.

Харьковская область

До 22 батальонных тактических групп сосредоточила росармия в окрестностях Изюма. Они пытаются продвинуться юго-западнее к Барвенково, что откроет им дорогу на Славянск. Эксперты отмечают, что Барвенково как крупный город может задержать россиян.

Карта боевых действий на востоке Украины 17 апреля

Мариуполь

В городе остался один очаг сопротивления украинских защитников. россия применяет авиацию, чтобы сломить сопротивление, а в городе объявили понедельник 18 апреля "фильтрационным" днем.

Оборона Мариуполя

Южное направление

Существенных изменений не отмечается. Россияне продолжают обстреливать города. На Херсонщине украинские войска уничтожают оккупантов.

Карта боевых действий на юге Украины 17 апреля

Самая тяжелая ситуация на фронте сейчас в Мариуполе. Иностранным журналистам удалось проникнуть в город и снять кадры того, во что превратился ранее процветающий портовый город.

Ранее "Телеграф" писал про Елену Кушнир — боевого медика, которая осталась в Мариуполе, чтобы помогать военным и гражданским. Девушка погибла, но перед этим просила о деблокаде города.