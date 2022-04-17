Армия россии может атаковать по трем направлениям: что происходит на фронте в картах
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Бои идут на юге и востоке — там "горячее" всего
Изюм, Попасная, Рубежное и Северодонецк — города востока Украины, возле которых разворачивается основная подготовка наступательной операции россии. Продолжаются атаки на позиции украинских военных и гражданское население.
Согласно мнению аналитиков из The Institute for the Study of War у рельефа на востоке страны есть особенности которые могут помешать российской армии. Первое — много маленьких рек и озер, земля еще не просохла и мокрая. Второе — у россиян есть трудности с захватом городов, а для достижения декларируемых целей им необходимо захватить несколько крупных городов включая Северодонецк, Рубежное, Лисичанск, Славянск Краматорск.
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Эксперты выделили три вероятных направления наступления на Донбассе:
- из Изюма на юг через Славянск в сторону Дебальцево
- от Рубежного и Северодонецка на юго-запад к трассе Изюм-Дебальцево
- от Попасной на запад к той же трассе.
Отдельно отмечается, что войска рф также могут двинуться от оккупированного Донецка в сторону Краматорска.
Донецкая и Луганская области
Северодонецк, Рубежное, Попасная под огнем вражеской армии, вокруг последней проводили тактические атаки. По Авдеевке и ее окрестностям были нанесены артиллерийские удары. Отмечается, что Авдеевка находится севернее Донецка в сторону Краматорска.
Харьковская область
До 22 батальонных тактических групп сосредоточила росармия в окрестностях Изюма. Они пытаются продвинуться юго-западнее к Барвенково, что откроет им дорогу на Славянск. Эксперты отмечают, что Барвенково как крупный город может задержать россиян.
Мариуполь
В городе остался один очаг сопротивления украинских защитников. россия применяет авиацию, чтобы сломить сопротивление, а в городе объявили понедельник 18 апреля "фильтрационным" днем.
Южное направление
Существенных изменений не отмечается. Россияне продолжают обстреливать города. На Херсонщине украинские войска уничтожают оккупантов.
Самая тяжелая ситуация на фронте сейчас в Мариуполе. Иностранным журналистам удалось проникнуть в город и снять кадры того, во что превратился ранее процветающий портовый город.
Ранее "Телеграф" писал про Елену Кушнир — боевого медика, которая осталась в Мариуполе, чтобы помогать военным и гражданским. Девушка погибла, но перед этим просила о деблокаде города.
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