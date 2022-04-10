Укр

Выгорел подъезд пятиэтажки и часть соседнего дома: на Луганщине обстреляли жилые дома и школу (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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"Денацификация" имущества украинцев Новость обновлена 10 апреля 2022, 09:00
"Денацификация" имущества украинцев

Пожарные берут огонь под контроль

Обстрелы Луганской области продолжаются — россияне не только атакуют военных, но и попадают в объекты инфраструктуры и жилые дома. Под огнем армии рф утром в воскресенье в Северодонецке оказались школа и две многоэтажки. Удалось спасти двоих человек.

Как рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, в одном из домов выгорели квартиры с первого по пятый этаж в одном из подъездов.

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В дом попали не в первый раз, сообщил Гайдай. Пожарным удалось вывести из него двух пожилых людей — 1938 года рождения. Пожар уже локализирован.

Пожар в Северодонецке после обстрела
Пожар в Северодонецке после обстрела
Последствия прилета снаряда
Последствия прилета снаряда

В один из соседних домов также влетел российски снаряд. Три квартиры на пятом этаже выгорели, жертв нет. Досталось и школе поблизости.

В школе выбиты окна
В школе выбиты окна

Не только в Северодонецке, но и в Лисичанске и Камышевахе россияне обстреливали мирных граждан. Там разрушили два дома. Враг продолжает атаковать Луганщину и Донетчину, выход на админграницы которых в россии назвали целью полномасштабного вторжения. Украинские защитники держат оборону — отбиты восемь атак врага, уничтожены четыре танка, восемь бронемашин и семь автомобилей.

Не досчитались росвойска и авиации. Украинские ПВО сбили самолет, вертолет, четыре беспилотника и три крылатых ракеты.

Ранее "Телеграф" публиковал карту вероятных дальнейших атак россиян на Украину — стратегически важным городом может стать Славянск.

Напомним, после трагедии в Краматорске, когда российские войска обстреляли безоружных людей с детьми, убили и покалечили множество украинцев, с востока все еще можно эвакуироваться на поезде.

Теги:
#Луганская область #Обстрел #Северодонецк
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