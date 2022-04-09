Враг на Донбассе атаковал украинских бойцов дронами-камикадзе, но "что-то пошло не так"

В Луганской области оккупанты атаковали позиции пограничников дронами-камикадзе

На 45-й день вторжения россии в Украину вражеские дроны-камикадзе на Луганщине атаковали украинские пограничников.

Об этом сообщает ГНСУ в Telegram.

Отмечается, что двое украинских бойцов огнем из стрелкового оружия уничтожили беспилотник самолетного типа, атаковавшего их позиции. Через несколько минут еще один дрон-камикадзе атаковал позицию, где в то время не было военнослужащих. Сообщается, что никто из пограничников не пострадал.

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16 марта сообщалось, что США могут передать Украине беспилотники-киллеры Switchblade. Уже 7 апреля стало известно, что Соединенные Штаты отправили украинцам для войны с российскими оккупантами 100 так называемых дронов-камикадзе. Добавим, что их можно использовать как против танков, так и против пехоты.