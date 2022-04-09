Укр

Враг на Донбассе атаковал украинских бойцов дронами-камикадзе, но "что-то пошло не так"

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
2435
На фото - сбитый российский дрон Новость обновлена 09 апреля 2022, 15:51
На фото - сбитый российский дрон

В Луганской области оккупанты атаковали позиции пограничников дронами-камикадзе

На 45-й день вторжения россии в Украину вражеские дроны-камикадзе на Луганщине атаковали украинские пограничников.

Об этом сообщает ГНСУ в Telegram.

Отмечается, что двое украинских бойцов огнем из стрелкового оружия уничтожили беспилотник самолетного типа, атаковавшего их позиции. Через несколько минут еще один дрон-камикадзе атаковал позицию, где в то время не было военнослужащих. Сообщается, что никто из пограничников не пострадал.

16 марта сообщалось, что США могут передать Украине беспилотники-киллеры Switchblade. Уже 7 апреля стало известно, что Соединенные Штаты отправили украинцам для войны с российскими оккупантами 100 так называемых дронов-камикадзе. Добавим, что их можно использовать как против танков, так и против пехоты.

Теги:
#Украина #Война #Донбасс #Дроны #Оккупанты
Владимир Зеленский и Борис Джонсон
Киев
Джонсон прибыл в Киев и уже встречается с Зеленским
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский и Борис Джонсон
Джонсон прибыл в Киев и уже встречается с Зеленским
Дата публикации
Категория
Виктор Орбан
"Орбану надо к врачу": Польша жестко вступилась за Украину
Дата публикации
Категория
На фото - российские десантники
"Элита" посыпалась: российские десантники массово отказываются воевать
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский
Зеленский сказал, готова ли еще Украина договариваться с россией
Дата публикации
Категория
Главные новости Украины за 9 апреля
Война – день 45: россия цинично убивает мирное население и наступает на Донбассе (онлайн)