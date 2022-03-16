Укр

Поражают танки и артиллерию: США могут поставить Украине "дроны-камикадзе"

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Switchblade может совершать полеты на скорости до 60 километров в час Новость обновлена 16 марта 2022, 15:01
Switchblade может совершать полеты на скорости до 60 километров в час

В США думают о поставке в Украину беспилотников-киллеров Switchblade.

С самого начала полномасштабного вторжения путинских войск на украинские территории, США активно помогают Украине, снабжая ВСУ вооружением, а также присылая финансовую помощь. В ближайшее время Украине еще передадут мощное вооружение, однако без систем ПВО и истребителей МиГ из Польши, которые просил президент Украины. Также в сети появилась информация, что администратор Байдена обдумывает поставку Украине еще беспилотники-киллеры Switchblade.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на два представителя Конгресса.

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Официального решения по этому поводу принято не было, однако официальные лица сообщают, что Белый дом серьезно задумывается, стоит ли оснащать Украину "барражирующими ракетами" в рамках нового пакета военной помощи.

Отметим, что это барражирующее управляемое оружие американского производства предназначено для уничтожения танков и другой бронетехники, и может точно поражать цель с расстояния в несколько миль. Всего существует два варианта дронов, Switchblade 300 и 600. Еще это оружие называют "дроном-камикадзе".

Дрон Switchblade 300
Дрон Switchblade 300

Отметим, что с самых первых дней войны украинское руководство просит западные страны внедрить над Украиной бесполетную зону для военной авиации агрессора. Президент Украины Владимир Зеленский не раз обращался к США и НАТО с призывом усилить ПВО Украины. В свою очередь генсек Альянса Йенс Столтенберг сообщил, что небо над Украиной НАТО закрывать не будут, так как боятся конфронтации с россией.

Теги:
#Украина #США #Война #Вооружение
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