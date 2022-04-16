ВСУ показали, как уничтожили "Корсарами" российскую колонну на Херсонщине (видео)

Маневр оккупантов украинские солдаты так и не поняли.

В субботу, 16 апреля, на 52-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в Херсонской области уничтожили небольшую колону техники оккупантов.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ в Facebook.

Сообщается, что с помощью украинского переносного противотанкового ракетного комплекса "Корсар" воины 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода уничтожили сразу три российских "Тигра", а также одну БМП. В Генштабе ВСУ допустили, что россияне попросту заблудились.

"Весна. В Херсонской области снова пылала вражеская техника. Расчет ПТРК "Корсар" 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода уничтожил 3 ​​российских "Тигра" и одну БМП-3, остатки пехоты противника также ликвидированы. Пока российские бронемашины пылали, экипаж еще пытался спасаться бегством, но шансов выжить у них уже не было.

Колонна российской техники: один БМП-3 и три бронированных автомобиля "Тигр" двинулись из временно оккупированного села в сторону наших войск. Прорыв, разведка боем или просто заблудились – наши разбираться не стали. Военные подпустили оккупантов поближе, на столько близко, чтобы в наиболее подходящий момент произвести несколько точных выстрелов. И вот благодаря искусным рукам младшего сержанта и старшего солдата и детищу отечественных производителей "Корсар" — БМП и Тигры вспыхнули четырьмя яркими факелами", — отметили в Генштабе ВСУ.

ВСУ разбили колонну российской техники на Херсонщине

Ранее сообщалось, что в Украине был ликвидирован еще один путинский генерал. Кроме того, на Западе считают, что россия получила болезненный репутационный удар, потеряв крейсер "Москва".