Укр

"На голову не налазит": Арестович красиво развенчал фейк россиян о военных потерях Украины

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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ВСУ Новость обновлена 17 апреля 2022, 08:40
ВСУ

В ОП опровергли озвученную российской стороной информацию о потерях Украины.

Число погибших и раненых военнослужащих ВСУ в войне с россией примерно в 10 раз меньше, чем у оккупантов.

Об рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину.

"Мы точно знаем наши потери к одному человеку. Мы их скажем потом. Сейчас президент озвучил приблизительную цифру. Она намного меньше российских потерь. Приблизительно в 8 – 10 раз меньше", — сказал советник главы ОП.

По словам Арестовича, потери озвученные российской стороной о якобы 20 тыс. погибших украинских военных не соответствует действительности.

"Что такое Украина? Как только погиб боец, то об этом уже знают все — местные власти пишут, похороны, односельчане прощаются с военным. У нас 23 области (часть оккупирована), получается по тысячи на область (по данным россии — ред.). Они думают, что в Украине можно скрыть такие потери? Это просто на голову не налазит", — сказал Арестович.

По словам Арестовича, россияне убили огромное количество гражданских украинцев, однако пока установить точную цифру невозможно.

Отметим, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за 50 дней войны Украина потеряла убитыми до 3 тысяч военнослужащих.

Что касается потерь оккупантов, то число убитых российских солдат перевалило за 20 тысяч.

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#Россия #Арестович #ВСУ
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