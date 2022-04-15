Потери россиян в Украине выросли до новой круглой цифры — Генштаб ВСУ

Вооруженные силы Украины продолжают безостановочно оборонять украинские земли и ювелирно уничтожать боевую технику оккупантов

За 50 дней войны россии с Украиной армия захватчиков потеряла уже около 20 тысяч солдат и офицеров, более полутора сотен самолетов и примерно столько же вертолетов.

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Об этом говорится в строительстве Генштаба Вооруженных сил Украины по состоянию на утро 15 апреля.

личного состава — около 20 000 человек,

танков ‒ 756 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1976 ед,

артиллерийских систем – 366 ед,

РСЗО — 122 ед,

средства ПВО — 66 ед,

самолетов – 163 ед,

вертолетов – 144 ед,

автомобильной техники — 1443 ед,

корабли /катера — 8 ед,

цистерн с ГСМ — 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 135.

Специальная техника — 25.

Пусковые установки ОТРК/ТРК — 4.

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", — отмечают в Генштабе ВСУ.

Ранее "Телеграф" сообщал, что вражеская армия не оставляет попыток улучшить свое положение в южной части Украины, однако выйти на админграницу Херсонской и Николаевской областей ей не удается, ведь украинские защитники держат мощное сопротивление и массово уничтожают оккупантов и их технику.