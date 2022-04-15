Потери россиян в Украине выросли до новой круглой цифры — Генштаб ВСУ
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Вооруженные силы Украины продолжают безостановочно оборонять украинские земли и ювелирно уничтожать боевую технику оккупантов
За 50 дней войны россии с Украиной армия захватчиков потеряла уже около 20 тысяч солдат и офицеров, более полутора сотен самолетов и примерно столько же вертолетов.
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Об этом говорится в строительстве Генштаба Вооруженных сил Украины по состоянию на утро 15 апреля.
- личного состава — около 20 000 человек,
- танков ‒ 756 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 1976 ед,
- артиллерийских систем – 366 ед,
- РСЗО — 122 ед,
- средства ПВО — 66 ед,
- самолетов – 163 ед,
- вертолетов – 144 ед,
- автомобильной техники — 1443 ед,
- корабли /катера — 8 ед,
- цистерн с ГСМ — 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 135.
- Специальная техника — 25.
- Пусковые установки ОТРК/ТРК — 4.
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", — отмечают в Генштабе ВСУ.
Ранее "Телеграф" сообщал, что вражеская армия не оставляет попыток улучшить свое положение в южной части Украины, однако выйти на админграницу Херсонской и Николаевской областей ей не удается, ведь украинские защитники держат мощное сопротивление и массово уничтожают оккупантов и их технику.
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