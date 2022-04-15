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Потери россиян в Украине выросли до новой круглой цифры — Генштаб ВСУ

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Разбитый танк оккупационной армии Новость обновлена 15 апреля 2022, 12:15
Разбитый танк оккупационной армии

Вооруженные силы Украины продолжают безостановочно оборонять украинские земли и ювелирно уничтожать боевую технику оккупантов

За 50 дней войны россии с Украиной армия захватчиков потеряла уже около 20 тысяч солдат и офицеров, более полутора сотен самолетов и примерно столько же вертолетов.

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Об этом говорится в строительстве Генштаба Вооруженных сил Украины по состоянию на утро 15 апреля.

  • личного состава — около 20 000 человек,
  • танков ‒ 756 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 1976 ед,
  • артиллерийских систем – 366 ед,
  • РСЗО — 122 ед,
  • средства ПВО — 66 ед,
  • самолетов – 163 ед,
  • вертолетов – 144 ед,
  • автомобильной техники — 1443 ед,
  • корабли /катера — 8 ед,
  • цистерн с ГСМ — 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 135.
  • Специальная техника — 25.
  • Пусковые установки ОТРК/ТРК — 4.

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", — отмечают в Генштабе ВСУ.

Ранее "Телеграф" сообщал, что вражеская армия не оставляет попыток улучшить свое положение в южной части Украины, однако выйти на админграницу Херсонской и Николаевской областей ей не удается, ведь украинские защитники держат мощное сопротивление и массово уничтожают оккупантов и их технику.

Теги:
#Россия #Война #Потери #Генштаб ВСУ
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